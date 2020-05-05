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‘Oyma’nın vatanı Samsun Oyma dut saz teknesi Samsun’dan Türkiye'ye gönderiliyor

İHA

‘Oyma’nın vatanı Samsun Oyma dut saz teknesi Samsun’dan Türkiye'ye gönderiliyor

Samsun'da üretilen oyma dut saz tekneleri Türkiye’nin dört bir yanından talep görüyor.
Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden saz yapımında kullanılan ’oyma dut saz teknesi’, Samsun’dan alınıyor. Oldukça zahmetli ve bir o kadar da özveri gerektiren bir işçilikle yapılan tekneler bir dut ağacının oyulmasıyla yapılıyor. Oyma teknenin vatanının Samsun olduğunu söyleyen saz ustaları buradan dört bir yana ürün gönderdiklerini belirtti.
36 yıldır bu işi yapan oyma saz ustası 49 yaşındaki Bünyamin Büyükdeniz, “Büyük bir ağaç oyularak yapılır. Genelde bu sazda en kıymetli ağaç da dut ağacıdır. Ben mesela dut ağacına altın, kestaneye gümüş, gürgene bronz derim. Oyma teknenin vatanı da Samsun’dur. Kestane olsun dut olsun genellikle buradan üretilir buradan Türkiye’ye dağılır. Çünkü hem usta, hem de ağaç bulmak Samsun'da diğer illere göre daha öndedir. Benim toptan sadece tekne sattığım müşterilerim var. İzmir’e, Ankara’ya, Bursa’ya, Konya’ya Türkiye’nin her tarafına tekne gönderiyorum. Eğer iyi bağlama çalıyorsan oyma duttan şaşmaman gerekir. Çünkü oyma dut yıllandıkça sesini açar. Kararıp güzelleşen bir ağaçtır. O yüzden tercih edilir. Sesi daha yanıktır. Teli vurduğun zaman insanın ruhuna işler, ayrı bir hava ayrı bir güzellik verir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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