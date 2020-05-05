Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın

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Samsun'da büro mobilyaları imalathanesinde yangın çıktı.



Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde bukunan 5 katlı bir büro mobilyaları imalathanesinin 3. katında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya imalathanesinde yangın çıktığını fark edenler durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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