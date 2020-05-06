Kesgin, Cihannüma Samsun İl Başkanı oldu

Cihannüma Samsun İl Başkanlığına Doç. Dr. Salih Kesgin görevlendirildi.

Cihannüma İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi tarafından açıklamaya göre Cihannüma Samsun İl Başkanlığı görevini yürüten İlker Efe’nin genel merkez teşkilatlanma biriminde görevlendirildiği, bu nedenle boşalan Samsun İl Başkanlığına ise Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin’in görevlendirildiği bildirildi.

Cihannüma Samsun İl Başkanı olarak görevlendirilen Doç. Dr. Salih Kesgin yaptığı açıklamada, “Cihannüma; varoluşu, bilgiyi ve değerleri kendi medeniyetinin ilkeleri ile tanımlayan; ilim, irfan ve hikmet okulunun öğrencileri, yeryüzünde adaletin tesis edilmesi için samimiyetle mücadele eden ve bu yolda birlik ve beraberlikten asla vazgeçmeyen kardeşler topluluğudur. Şehrimizde iyiliğin, adaletin hâkim olması için bizden önce bayraktarlık yapan öncü isimlerin açtığı yolda ve bizden evvel yönetim kurullarında görev yapan dostlarımızın emeğini daha da yüceltmek için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Cihannüma Samsun İl Yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

İl Başkanı: Doç. Dr. Salih Kesgin, Teşkilatlanma: Abdullah TanDoç. Dr. Harun Özer, Sekreterya: Dr. Yunus Sarıyıldız, Kurumlararası İlişkiler: Ali Saral AlioğluAv. Cem YazganDr. Yusuf Güney, Kurumsal İletişim: Dr. Yener Aksoy Ali Kemal Tural Muhammed Kara, ARGE ve Eğitim: Prof. Dr. Hüseyin GençcelepDoç. Dr. Recep Demir, ÇevreŞehir ve Kültür: Doç. Dr. Said Kurşunoğlu, Kaynak Geliştirme: Mesut Çetinkaya – Abdullah Yıldırım Murat Kasap, İnsan Kıymetleri: Süleyman Demirtaş Av. Cihat Başerli, İlçe Koordinatörleri: Kazım Calap (Çarşamba), Ali Şimşek (Bafra), Danışma Kurulu Başkanı: Rüstem Dinç.

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