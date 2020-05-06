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Yunus’un hayalini Başkan Demirtaş gerçekleştirdi

İHA

Yunus’un hayalini Başkan Demirtaş gerçekleştirdi

Annesine doğum günü sürprizi yapmak isteyen çocuğun hayali belediye başkanının talimatıyla gerçek oldu.
İnternet gördüğü doğum günü kutlamalarından etkilenen 10 yaşındaki Yunus Emre Öksüz, İlkadım Vefa Destek Hattını aradı. Aynı evde yaşayan annesine sürpriz doğum günü kutlaması yapmak istediğini belirten Öksüz için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş doğum günü pastası aldırdı. Başkan Demirtaş’ın vefa ekibine verdiği talimat ile çocuğun hayali gerçek oldu.

“En özel doğum günüm oldu”
İlkadım Vefa Destek ekipleri mumları yakılmış doğum günü pastasıyla eve gitti. Onları gören anne Sabiye Öksüz, şaşkınlığını gizleyemedi. “Ben sizi tanıyamadım" diyen Sabiye Öksüz’e ekipler, "Oğlunuz Yunus Emre sizler için bizlerden sürpriz bir doğum günü yapmamızı istedi. Biz de vefa ekibi olarak bu özel gününüzde size eşlik etmek istedik” dedi.
Ekiplerin ve doğum günü pastasını ellerinde gören Yunus Emre’nin mutluluğu gözlerden kaçmadı. Anne Sabiye Öksüz böyle bir sürprizden haberlerinin olmadığını, ellerinde pasta ile gelen vefa ekibini görünce çok şaşırdığını dile getirdi. Yanan mumları üfleyerek söndüren anne Sabiye Öksüz, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür ederek en önemli ve özel doğum gününü yaşadığını belirtti.

“Gencinden yaşlısına tüm halkımızın yanındayız”
Sosyal medya üzerinden kendilerine ulaşan bir gencin isteğini karşılıksız bırakmak istemediğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Yunus Emre’nin bize ulaşan isteği üzerine vefa destek ekibimizi istediği doğum günü pastasıyla beraber oraya yönlendirdik. Ben de kendisini telefonla arayarak bu ince düşüncesi için tebrik ettim. Umarım bu sürpriz doğum günü kutlaması ile evde biraz olsun canı sıkılan Yunus Emre’yi ve ailesini mutlu edebilmişizdir. Biz gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimizin yanındayız. Herkesin sağlığı, huzuru ve mutluluğu için görev başındayız" diye konuştu.

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