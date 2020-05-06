Korona 600 yıllık geleneğe engel olmayacak

Bafra Belediyesi ilçeyle özdeşleşen 6. asırlık gelenek 'Sele Sepet Top Kandili’nin kutlanmasını sağlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Bafra Belediyesi ilçeye özgü bir gelenek olan ve ramazan ayının 14’üncü gününü 15’ine bağlayan gece kutlanan Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Yapılacak çalışma ile korona virüsünden ötürü vatandaşların bu asırlık gelenekten mahrum kalmaması sağlanacak.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bafra’da asırlardır devam eden bir geleneğin bu Ramazan ayında korona virüsü nedeniyle kutlanmamasına gönlümüz razı olmadı. Ekip arkadaşlarımızla bir araya gelerek virüsle ilgili alınan önlem ve yasaklara uygun olarak geleneğimizi bu Ramazan ayında da kutlayacağız” dedi.

Sele Sepet Top Kandili Şenlikleri için çağrıda bulunan Başkan Kılıç, “Asırlardır kutladığımız bu şenliğimizde bu sene çocuklarımız fenerleri ile dışarıda olamasa da, biz onların yanında olacağız. Sele Sepet akşamı Bafra’mız camlarınızda ve balkonlarınızda fenerlerinizle sürprizlerimize hazır olsun” diye konuştu.

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