Başkan Sandıkçı: “Salgınla mücadelede tavize yer yok”

– Salgın hastalık riskine karşı ilk günden bu yana tedbirleri elden bırakmadıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Salgınla mücadelede tavize yer yok. İlçe insanımızın sağlığı için çalışmalarımız salgın riski son bulana kadar devam edecek” dedi.

Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri salgın hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana dezenfeksiyon çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Belediye Sivil Savunma Birimi ekipleri gün atlamadan haftanın her günü ilçede bulunan 11 Aile Sağlığı Merkezini, 24 eczaneyi, 2 taksi durağını, 3 üst geçidi, 30 otobüs durağını, 15 kamu binasını, 42 park, 3 semt pazarını ve ilçe genelindeki tüm çöp konteynerlerini günlük dezenfekte ediyor. Bununla birlikte ilçe genelinde vatandaşlardan gelen dezenfeksiyon talepleri de bir program dahilinde gün içinde tamamlanıyor.

Salgın hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik Sivil Savunma Birimi ekiplerinin yaptığı çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçe insanımızın sağlıklı ortamlarda hayatlarını sürdürmeleri için salgın riskini önlemeye yönelik talep edilen her kuruma dezenfeksiyonla ilgili desteklerimizi sürdürüyoruz. Sivil Savunma Birimi ekiplerimiz tarafından haftanın her günü ilçemizdeki tüm kamu binaları, eczaneler, sağlık merkezleri, otobüs ve taksi durakları, üst geçitler, park ve bahçeler, semt pazarları, çöp konteynerleri günlük olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın talepleri de gün içinde gerçekleşiyor. Salgınla mücadelede tavize yer yok. İlçe insanımızın sağlığı için çalışmalarımız salgın riski son bulana kadar devam edecek” diye konuştu.

Sandıkçı, “Devletimiz tarafından açıklanan kademeli olarak normal hayata geçilmesiyle birlikte 11 Mayıs itibariyle ilçemizde çalışmaya başlayacak olan berber ve kuaför salonlarını dezenfeksiyon ekiplerimiz günlük olarak dezenfekte edilmesini sağlayacak. Dezenfekteyle birlikte bu esnaf kardeşlerimize koruyucu maske desteği de temin ederek sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamış olacağız. Esnaf kardeşlerime çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Hiçbir insanımızın rehavete ve karamsarlığa kapılmasını istemiyoruz” diyen Başkan Sandıkçı, “El birliği ile bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürerek salgın riskinden kurtulacağız. Fiziki mesafemizi koruyalım, maske kullanmaya devam edelim. Hijyen ve temizliğimize dikkat edelim. İnşallah mutlu günlere çok yakında kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

