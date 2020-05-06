OMÜ’den ödemelerde 'ayrımcılık' iddiasına açıklama

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan’ın Tıp Fakültesi’nde görevli asistan hekimlere yapılan performans döner sermaye ödemelerinde 'eşitsiz davranıldığı' iddiasına yapılan yazılı açıklama ile cevap verildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde yazılı bir basın açıklaması yapılmış, ‘Üniversitemiz Tıp Fakültesi’nde görevli asistan hekimlere yapılan performans döner sermaye ödemelerinde eşitsiz davranıldığı’ iddia edilmiştir. Eksik bilgilendirmeye dayalı olarak yapılan açıklama Samsun kamuoyunu yanlış yönlendirmeye ve sağlık çalışanlarımızın motivasyonunu düşürmeye sebebiyet verebileceğinden düzeltme yapılması zarureti hasıl olmuştur. Üniversitemiz Hastanesi’nde pandemi öncesi ve pandemi döneminde araştırma görevlilerine yapılan döner sermaye ek ödemelerinde araştırma görevlilerinin tabi oldukları kadro ayrımı yapılmamıştır. Aynı risk grubunda çalışmaları şartıyla denge tazminatı ve döner sermaye ek ödemesi şeklinde iki kısım halinde yapılan ödemelerin toplamı dikkate alındığında asistanlarımız açısından herhangi bir farklılıktan bahsetmek mümkün değildir. Pandemi dönemindeki çalışanlarımız bulaşıcı hastalık ile temas riskine göre beş ayrı sınıfa ayrılmış ve ek ödemeler risk grubuna göre gerçekleştirilmiştir. En yüksek risk grubunda çalışanlara yasal olarak belirlenen tavan oranında ek ödeme yapılmıştır. Gelinen noktada üniversite hastaneleri arasında bu düzeyde ödeme yapabilen tek hastane olduğumuz bilinmekte iken Tabip Odası Başkanı’nın hangi amaçla böyle bir açıklama yapmış olduğu tarafımızdan anlaşılamamıştır. Küresel bir sorunla ulusça mücadele verdiğimiz ve bu mücadelenin dünya ülkeleri tarafından ortak kabul ile takdir edildiği bir dönemde sivil toplum örgütlerince mücadeleye destek verilmesi, salgınla mücadelenin devam ettiği bir dönemde öz veri ile görev yapan sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu düşürücü açıklamalardan kaçınılması, destek ve dayanışma ilkeleri çerçevesinde kararlı, etkin mücadelenin topyekun devam etmesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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