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Samsunspor’dan liglerin başlamasına ilk değerlendirme

İHA

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in bugün açıkladığı Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerin 121314 Haziran'da başlama kararını değerlendirdi.

Samsunspor’dan liglerin başlamasına ilk değerlendirme

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in bugün açıkladığı Süper Lig, 1., 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerin 121314 Haziran’da başlama kararını değerlendirdi.
Alınan kararın Türk futbolu ve Samsunspor için hayırlı olmasını dileyen Genel Menajer Mustafa Aztopal, “Alınan bu karar öncelikle Türk futbolu için sonra bizim kulübümüz için de hayırlı olsun. Böyle bir salgın ortamında umarım hiç kimse etkilenmeden, futbol dünyasının paydaşları için ve kendi kulübümüz için bu sezon tamamlanır. Biz olabildiğince TFF sağlık kurulunun oluşturduğu rapora bağlı kalarak tüm önlemleri almaya çalışacağız. Teknik heyetimiz de idmanlarını o doğrultuda futbolculara yaptıracak. Şampiyon olmamıza 6 hafta kalmıştı. Umuyoruz ki sahada futbolumuzu oynayarak bunu elde edeceğiz. Kupayı o şekilde kaldıracağız. Tekrar hepimiz için hayırlısı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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