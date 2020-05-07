Başkan Demirtaş’tan vatandaşa ’vergi’ hatırlatması İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Şartları müsait olanlardan destek bekliyoruz” “1 yılda 80 milyon lira borç ödedik”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, korona günlerinde belediyenin gelir kalemlerinde büyük bir düşüş yaşandığını belirterek, imkanı olan vatandaşların emlak ve çevre temizlik vergilerini mayıs ayı içerisinde ödemesi hatırlatmasında bulundu.

Yaklaşık 340 bin nüfusu ile Türkiye’deki 24 ilden büyük olan Samsun’un İlkadım ilçesinde belediye hem ekonomik sorunlar hem de korona ile mücadele ediyor. Belediye aldığı sıkı ekonomik tedbirler sayesinde 1 yılda 80 milyon lira borç ödedi.

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