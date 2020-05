Karantina altına kalan 358 Türk vatandaşı alkışlarla uğurlandı Memleketlerine uğurlanan gurbetçiler hizmete hayran kaldı " Beş yıldızlı otelden daha iyi bir hizmet vardı"

14 gün önce Ürdün ve Almanya'dan Samsun’a getirilerek buradaki yurtlarda karantina altına alınan 358 Türk vatandaşı alkışlarla evlerine uğurlandı. 18 otobüs ve minibüslerle Türk vatandaşları alkışlarla memleketlerine uğurlanırken, her gün sağlık taramasından geçen gurbetçilerde virüs bulgusuna rastlanmadı.



Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Münevver Ayaşlı Yurdu'nda 14 gün boyunca karantina altında tutulan 358 Türk vatandaşının tahliye işlemi gerçekleşti. Vatandaşlar alkışlarla memleketlerine uğurlandı. Dezenfekte edilen otobüs ve minibüsler ile yaşadıkları şehirlere uğurlanan vatandaşlara 14 gün boyunca virüs belirtisine rastlanmadı. Yapılan hizmet karşısında hayran kalan vatandaşlar bu süreçte en iyi şekilde ağırlandıklarını dile getirdiler.



"Fidan dikildi"

Karantina altında kalan ve daha önce kalmış olan kişiler adına Atakum ilçesinde bulunan Kurtuluş ormanına bin 100 fidan dikildi. Karantina sürecinde her türlü hizmeti sunduklarını ifade eden İl Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, " Ürdün ve Almanya'dan yurdumuza gelerek 14 gün boyunca karantina da kalan gurbetçileri uğurladık. Cumhurbaşkanlığı ve Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü tüm Türkiye'de karantinada kalan yurttaşlarımız adına birer fidan verdi. Daha önce İtalya'dan gelen öğrencilerimizde dahil olmak üzere şu an burada kalan vatandaşlarımız adına bin 100' e yakın fidan dikildi. Sertifikalarını da verdik. Bize geri dönüşleri de çok güzel oldu. Vatandaşlar Samsun'da artık dikili bir ağacımız var. Burası ikinci memleketleri olarak gördüler" dedi.



"Ürdün'de ki 5 yıldızlı otelden daha iyiydi"

Ürdün'e baraj inşaatı için çalışmaya giden 50 yaşındaki Mühendis Meryem Başaran yapılan hizmetin çok iyi olduğunu söyleyerek, "3 yıldır oradayım. Git gel yapıyordum. Bu sefer gittik, gelememiştik. Ürdün'de bir imkan çok kısıtlıydı. Hastane imkanları yoktu. Krallık ile yönetildiği için aniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Tam 37 gün karantina uygulandı. Uçuşlar yoktu. Elçiliğe ulaştık. Konsolosluk vasıtası ile tahliye edilebileceğimizi öğrendik. Mutlu olduk. Burada her şey düşünülmüş. Terliğimize kadar karşıladılar. Ürdün'de ki 5 yıldızlı otelden daha iyiydi. Artık burada bir dikili ağacımız oldu, çok mutluyum" diye konuştu.



Ürdün gelerek Samsun'da karantina altına kalan Abdülsamet Balaban ise" Buradaki hizmetleri gördük. Bundan önce ben böyle hizmet ile karşılaşmamıştım. Faaliyetler olsun, Samsun'un kültür yemekleri olsun her şey çok güzeldi. Burada kaldığımız yurt beş yıldızlı otelden daha iyiydi. Rabbim vatanımıza zeval vermesin. Teyzelerimiz bize oğulları gibi, kızlara ise kızları gibi davrandılar. Çok duygulandık" şeklinde konuştu.



Uğurlama törenine İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç katıldı. Karantina süreci biten vatandaşlar araçlara bindirilerek alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

