Havza’da yufka ve tatlıcılara maske

Havza Belediyesi tarafından korona virüs salgı ile mücadele kapsamında ilçede tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan iş yerlerine maske dağıtımı yapıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Zeki Kurt tarafından yeni tip korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında ilçede tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan iş yerlerine maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Tatlı ve yufka imalatı ile satışı yapan işletmecilere imalat aşamasında ve satışında maske ile eldiven takmaları, genel hijyen, müşteriler arasında sosyal mesafe kuralına uymaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir halkın sağlığını korumak adına her türlü çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Yaşanan olumlu tablonun bozulmaması için alınan tedbirlere daha sıkı şekilde uymamız lazım. Sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca açık olacak tatlı satışı yapan iş yerlerimizin maske temininde zorluk yaşamamaları için maske desteği verdik. Yine halkımızın fazlaca tükettiği ve yoğunluğun yaşandığı yufka imalathane ve satış yerlerine de maskeleri teslim edildi. Halkımızın sağlığı her şeyden önemli” dedi.

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