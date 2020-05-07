Rektör Aydın: “Hedefiniz iyi insan olmak olsun” “Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi seneye açmayı düşünüyoruz” “Türkiye’de havaalanı olan iki üniversiteden biriyiz”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği ‘Gençlerle Başbaşa’ programının konuğu oldu.

Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden hayata geçirdiği ‘Gençlerle Başbaşa’ programları kapsamında Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, SAMÜ hakkında üniversite tercihi yapacak gençlere bilgi verdi.



“Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi seneye açmayı düşünüyoruz”

Moderatörlüğünü Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik’in yaptığı ve canlı gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin SAMÜ hakkında merak ettiği sorulara cevap verildi. Samsun Üniversitesi’nin resmi instagram hesabından gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversite bünyesinde bulunan bölümler hakkında bilgi verirken, “Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin özel bir statüde olduğunu düşünerek çalışmalarımızı yoğunlaştırıp seneye açmayı düşünüyoruz. Üniversitemiz bünyesinde olan bölümler şehrin, bölgenin ve dahası ülkemizin daha da ileri gidebilmesi için nitelikli eğitim verebilmeyi hedefliyor” dedi.



“İl dışından öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla üniversitemizi tercih edebilir”

Yurtlar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Canik bölgesi için iki tane kız yurdu kiralandı. Kampüs içerisinde bulunan yurdumuz için işlemler tamamlandı. Ballıca bölgemizde hali hazırda yurdumuz bulunuyor. İlimiz için aslında çok fazla yurt problemimiz bulunmuyor. İl dışından tercih yapacak öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla üniversitemizi tercih edebilir” diye konuştu.

Aydın, üniversitenin ulaşımı hakkında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmaların devam ettiği bilgisini de verdi.

Kısa sürede bu kadar gelişmeye sahip olmalarının şehrin dinamikleriyle mümkün olduğunu dile getiren Aydın, “Şehrin bize sahip çıktığını görmek mutluluk verici, bütün bunlar fedakârlıklarla mümkün oluyor. Sizlerin desteğini görmek bizim için mutluluk verici bir durum” şeklinde konuştu.



“Türkiye’de havaalanı olan iki üniversiteden biriyiz”

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürdüklerini belirten Rektör Aydın, “Türkiye’de havaalanı olan iki üniversiteden biriyiz. Havacılık noktasında iyi durumdayız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizle ülkemizi uluslararası alanda temsil etmeyi sürdürüyoruz. Buradaki öğrencilerimiz geçtiğimiz yıl Teknofest’te ikinci oldu. Roket Takımımız Amerika’dan davet aldı, çalışmalarına devam ediyorlar. Yalnız son günlerde küresel çapta yaşanan salgın nedeniyle büyük ihtimal gidemeyecekler ancak bu yıl ki Teknofest’te yine üniversitemizi temsil edecekler” bilgilerini verdi.

Meslek önerileri konusunda kişinin sevdiği mesleği yapması gerektiğini belirten Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın şöyle devam etti: “Geleceğin mesleği kişinin en çok arzu ettiği meslektir. İyi para kazanmak hedef değildir. Hayat sadece para kazanmak ve dünyevi ihtiyaçları karşılamak değildir. Öğrenci kardeşlerimiz neyi arzu ediyorlarsa, neye yetenekleri varsa ona yönlensinler. Ailesinin zoruyla tıp fakültesine gidip bırakan birçok öğrenci gördüm. Doktor olup başka işlerle uğraşan birçok arkadaşımız var. Bütün bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor.”

Nitelikli toplum için nitelikli üniversite sloganıyla hareket ettiklerini söyleyen Aydın, “Üniversitelerimizde sorumlu olduğumuz birimleri daha nitelikli hale getirmeliyiz. Açıldığında şehre ve ülkeye katkı sağlayacak fakülteleri açmayı planlıyoruz. Kendimizi dinamik bir yapı içerisinde tutmamız gerekiyor. Etrafımızı iyi gözlemleyip artı yönleri alıp geliştirmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın konuşmasını şöyle tamamladı: “Gençlerimiz mutlu olsunlar, somurtkan olmasınlar. Öncelikli hedefimiz iyi insan olmak olsun. İyi insan olanın iyi bir mesleği olur ve topluma katkısı maksimum seviyede yer alır. İyi insan olmak çoğu şeyden daha önemli.”

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