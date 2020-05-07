Rektör Aydın: “Hedefiniz iyi insan olmak olsun” “Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi seneye açmayı düşünüyoruz” “Türkiye’de havaalanı olan iki üniversiteden biriyiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rektör Aydın: “Hedefiniz iyi insan olmak olsun” “Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi seneye açmayı düşünüyoruz” “Türkiye’de havaalanı olan iki üniversiteden biriyiz”

İHA

Rektör Aydın: “Hedefiniz iyi insan olmak olsun” “Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi seneye açmayı düşünüyoruz” “Türkiye’de havaalanı olan iki üniversiteden biriyiz”

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği ‘Gençlerle Başbaşa’ programının konuğu oldu.
Samsun Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya uygulaması Instagram üzerinden hayata geçirdiği ‘Gençlerle Başbaşa’ programları kapsamında Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, SAMÜ hakkında üniversite tercihi yapacak gençlere bilgi verdi.

“Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi seneye açmayı düşünüyoruz”
Moderatörlüğünü Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik’in yaptığı ve canlı gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin SAMÜ hakkında merak ettiği sorulara cevap verildi. Samsun Üniversitesi’nin resmi instagram hesabından gerçekleşen söyleşide Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversite bünyesinde bulunan bölümler hakkında bilgi verirken, “Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin özel bir statüde olduğunu düşünerek çalışmalarımızı yoğunlaştırıp seneye açmayı düşünüyoruz. Üniversitemiz bünyesinde olan bölümler şehrin, bölgenin ve dahası ülkemizin daha da ileri gidebilmesi için nitelikli eğitim verebilmeyi hedefliyor” dedi.

“İl dışından öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla üniversitemizi tercih edebilir”
Yurtlar hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Canik bölgesi için iki tane kız yurdu kiralandı. Kampüs içerisinde bulunan yurdumuz için işlemler tamamlandı. Ballıca bölgemizde hali hazırda yurdumuz bulunuyor. İlimiz için aslında çok fazla yurt problemimiz bulunmuyor. İl dışından tercih yapacak öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla üniversitemizi tercih edebilir” diye konuştu.
Aydın, üniversitenin ulaşımı hakkında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmaların devam ettiği bilgisini de verdi.
Kısa sürede bu kadar gelişmeye sahip olmalarının şehrin dinamikleriyle mümkün olduğunu dile getiren Aydın, “Şehrin bize sahip çıktığını görmek mutluluk verici, bütün bunlar fedakârlıklarla mümkün oluyor. Sizlerin desteğini görmek bizim için mutluluk verici bir durum” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de havaalanı olan iki üniversiteden biriyiz”
Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmeyi sürdürdüklerini belirten Rektör Aydın, “Türkiye’de havaalanı olan iki üniversiteden biriyiz. Havacılık noktasında iyi durumdayız. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemizle ülkemizi uluslararası alanda temsil etmeyi sürdürüyoruz. Buradaki öğrencilerimiz geçtiğimiz yıl Teknofest’te ikinci oldu. Roket Takımımız Amerika’dan davet aldı, çalışmalarına devam ediyorlar. Yalnız son günlerde küresel çapta yaşanan salgın nedeniyle büyük ihtimal gidemeyecekler ancak bu yıl ki Teknofest’te yine üniversitemizi temsil edecekler” bilgilerini verdi.
Meslek önerileri konusunda kişinin sevdiği mesleği yapması gerektiğini belirten Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın şöyle devam etti: “Geleceğin mesleği kişinin en çok arzu ettiği meslektir. İyi para kazanmak hedef değildir. Hayat sadece para kazanmak ve dünyevi ihtiyaçları karşılamak değildir. Öğrenci kardeşlerimiz neyi arzu ediyorlarsa, neye yetenekleri varsa ona yönlensinler. Ailesinin zoruyla tıp fakültesine gidip bırakan birçok öğrenci gördüm. Doktor olup başka işlerle uğraşan birçok arkadaşımız var. Bütün bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor.”
Nitelikli toplum için nitelikli üniversite sloganıyla hareket ettiklerini söyleyen Aydın, “Üniversitelerimizde sorumlu olduğumuz birimleri daha nitelikli hale getirmeliyiz. Açıldığında şehre ve ülkeye katkı sağlayacak fakülteleri açmayı planlıyoruz. Kendimizi dinamik bir yapı içerisinde tutmamız gerekiyor. Etrafımızı iyi gözlemleyip artı yönleri alıp geliştirmemiz gerekiyor” açıklamasında bulundu.
Gençlere tavsiyelerde bulunan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın konuşmasını şöyle tamamladı: “Gençlerimiz mutlu olsunlar, somurtkan olmasınlar. Öncelikli hedefimiz iyi insan olmak olsun. İyi insan olanın iyi bir mesleği olur ve topluma katkısı maksimum seviyede yer alır. İyi insan olmak çoğu şeyden daha önemli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havza’da yufka ve tatlıcılara maske
YEREL HABERLER Havza’da yufka ve tatlıcılara maske
Samsun’da stajyer avukatlar cübbe giydi
YEREL HABERLER Samsun’da stajyer avukatlar cübbe giydi
Atakum dayanışması binlerce haneye uzandı
YEREL HABERLER Atakum dayanışması binlerce haneye uzandı
İlkadım'da fırın denetimleri
YEREL HABERLER İlkadım'da fırın denetimleri
SAMÜ’lü akademisyen Avrupa Bilim ve Teknolojide İşbirliği Aksiyon Yönetim Komitesi Üyesi oldu
YEREL HABERLER SAMÜ’lü akademisyen Avrupa Bilim ve Teknolojide ...
Dr. Tepe: “Farenjit ve reflü kulak, burun, boğaz sıkıntılarına yol açabilir”
YEREL HABERLER Dr. Tepe: “Farenjit ve reflü kulak, burun, boğaz ...
Samsun’da 605 korona hastası sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Samsun’da 605 korona hastası sağlığına kavuştu
Havza Belediyesine Amasya Şeker’den yerli ve milli Borel desteği
YEREL HABERLER Havza Belediyesine Amasya Şeker’den yerli ve milli ...
Karantina süresi dolan 358 kişi alkışlarla evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Karantina süresi dolan 358 kişi alkışlarla evlerine ...
Karantina altına kalan 358 Türk vatandaşı alkışlarla uğurlandı Memleketlerine uğurlanan gurbetçiler hizmete hayran kaldı " Beş yıldızlı otelden daha iyi bir hizmet vardı"
YEREL HABERLER Karantina altına kalan 358 Türk vatandaşı alkışlarla ...
“Soframız Bir Olsun” kampanyası ile yüzler gülüyor
YEREL HABERLER “Soframız Bir Olsun” kampanyası ile yüzler gülüyor
Diyabet hastalarına oruç uyarısı
YEREL HABERLER Diyabet hastalarına oruç uyarısı
Korona manisiyle sahura kaldırıyor: “Bırakıp git Türkiye’yi, vicdansız korona”
YEREL HABERLER Korona manisiyle sahura kaldırıyor: “Bırakıp git ...
Başkan Demirtaş’tan vatandaşa ’vergi’ hatırlatması İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: “Şartları müsait olanlardan destek bekliyoruz” “1 yılda 80 milyon lira borç ödedik”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş’tan vatandaşa ’vergi’ ...
Emekli maaşıyla kampanyaya destek oldu
YEREL HABERLER Emekli maaşıyla kampanyaya destek oldu
Vali Kaymak'tan immün plazma bağışçılarına sertifika
YEREL HABERLER Vali Kaymak'tan immün plazma bağışçılarına sertifika
Yasağa uymayan 20 şahsa 22 bin 953 lira ceza
YEREL HABERLER Yasağa uymayan 20 şahsa 22 bin 953 lira ceza
Alkol komasına giren iki kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Alkol komasına giren iki kişi hastaneye kaldırıldı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Silahla yaralamaya tutuklama
YEREL HABERLER Silahla yaralamaya tutuklama
Başkan Özdemir: “Vefa birimimiz bin 200 kişiye hizmet ulaştırdı”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Vefa birimimiz bin 200 kişiye hizmet ...
Samsunspor’dan liglerin başlamasına ilk değerlendirme
YEREL HABERLER Samsunspor’dan liglerin başlamasına ilk değerlendirme
OMÜ’den ödemelerde 'ayrımcılık' iddiasına açıklama
YEREL HABERLER OMÜ’den ödemelerde 'ayrımcılık' iddiasına açıklama
Çukurova'da tanıştı, Samsun'a getirdi
YEREL HABERLER Çukurova'da tanıştı, Samsun'a getirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X