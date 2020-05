Her yere muhabbet kuşları 'Süslü' ve 'Beyaz' ile gidiyor

Samsun'da yaşayan 63 yaşındaki İsmet Akça, parmağına kondurduğu "Süslü" ve "Beyaz" adlarında muhabbet kuşları ile sokak sokak geziyor. İnsanların "Kuşçu Dede" ismini verdiği Akça, kuşlarıyla beraber herkesten ilgi topluyor.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki evinde 30 senedir muhabbet kuşu besleyen İsmet Akça, parmağına kondurduğu 1 yaşındaki Süslü ve 3 buçuk yaşındaki Beyaz isimlerindeki muhabbet kuşları ile her yere gidiyor. Kuşları ile toplu taşıma araçlarına binen ve günlük işlerindeki her anını kuşları ile geçiren İsmet Akça'yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



"Onlar benim evlatlarım"

Samsun'da kuşlarıyla birlikte ayak basmadık yer bırakmadığını ifade eden İsmet Akça, "Kuşlarımı çok satın almak isteyen çıktı. Her şey para değildir. Evimde 15 tane muhabbet kuşu var. Hayatım bunlarla birlikte geçiyor. Tabii, beni bu şekilde gören herkes fotoğraf çektirmek istiyor. Parmağıma takıyorum. Her yere onlarla birlikte gidiyorum. Bana insanlar 'Kuşçu Dede' lakabı taktılar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.