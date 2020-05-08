Terme'de berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor

Terme Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde açılması planlanan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışmalarına başladı.

Yeni tip korona virüs (covid19) tedbirleri kapsamında 21 Mart’tan bu yana faaliyetleri geçici olarak durdurulma kararı alınan berber ve kuaförler, 11 Mayıs pazartesi gününden itibaren faaliyete başlıyor. Terme Belediyesi de genelge ve kurallara uyarak açılacak olan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte çalışması başlattı.



“Tedbirlere dikkat ederek normalleşeceğiz”

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın talimatıyla bugün ilk dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

İlçe genelinde faaliyet gösteren tüm berber ve kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Kılıç, “Belediye olarak, bu zorlu süreçte tedbirlerimizi üst seviyede tuttuk. Normalleşme sürecinde de üzerimize düşeni yapacağız” dedi.



“Esnafımızın yanındayız”

Korona virüs nedeniyle sosyal ve ekonomik hayat anlamında birçok değişiklik yaşandığını ifade eden Başkan Kılıç, “Türkiye, aldığı ciddi tedbirler sayesinde korona virüs ile mücadele sürecini çok güzel bir şekilde yönetmeye devam ediyor. Vatandaşlarımızın kurallara ve uzmanların uyarılarına uyması, daha kısa sürede normal hayata döneceğimizin işaretlerini veriyor. Bu süreçte özellikle berber ve kuaförlerimiz mesleklerini çok özledi. Ekiplerimiz, onlara destek olmak amacıyla bugün itibariyle dükkanlarını dezenfekte etmeye başladı. Esnafımızın belirlenen kurallara uyarak hizmet vereceklerini biliyoruz. Bizler, dün olduğu gibi bugün de esnafımızın yanındayız. Hep birlikte bu zorlu sürecin üstesinden geliyoruz. Alınan tedbirlere uyamaya ve denetlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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