Koronavirüsü yenen doktor: 'Beni resmen çukurdan çıkardınız'

<br>Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da koronavirüsü yenerek meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edilen aile hekimi Mehmet Bür (51), "Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız" dedi.<br>Amasya´nın Merzifon ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Bür, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkınca tedaviye alındı. Yaklaşık 1 hafta Merzifon Devlet Hastanesi´nde tedavi gören Bür´ün durumu ağırlaşınca Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum sıkıntısı yaşayan Bür, hemen yoğun bakıma alındı. Yüksek akımlı oksijen tedavisi, immün plazma ve ilaç tedavisi uygulanan Bür, 2 haftanın ardından sağlığına kavuştu. Yeni test sonuçları, negatif çıkan Mehmet Bür, sağlık kontrollerinin ardından, hastaneden meslektaşlarının alkışları arasında taburcu edildi.<br>Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bür, "Aslında diyecek çok bir şey yok. Durumum çok ağırdı ve beni resmen çukurdan çıkardınız. Herkesin emeğine sağlık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL<br>2020-05-08 15:34:19<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-