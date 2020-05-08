İlkadım’da ‘korona’ya karşı her alanda tedbir Başkan Demirtaş: “Daha temiz ve sağlıklı bir İlkadım için çalışıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlkadım’da ‘korona’ya karşı her alanda tedbir Başkan Demirtaş: “Daha temiz ve sağlıklı bir İlkadım için çalışıyoruz”

İHA

İlkadım’da ‘korona’ya karşı her alanda tedbir Başkan Demirtaş: “Daha temiz ve sağlıklı bir İlkadım için çalışıyoruz”

Korona virüsüne (Kovid19) karşı yıkama ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, temiz ve sağlıklı bir İlkadım için 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi.
İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları tazyikli köpüklü, dezenfekteli su ile yıkayıp kirden ve virüslerden arındırıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Recep Aslan, “Şehrimizde oluşan kum, çamur ve benzeri atıkları ortadan kaldırmak amacıyla ana caddelerimizi kaldırımları yıkarken, tüm yollarımızı da süpürüyoruz. Amacımız daha temiz ve sağlıklı bir İlkadım oluşturmak” dedi.

“Temiz bir İlkadım için yaşadığınız yeri kirletmeyin”
Bir şehri temizlemek için vatandaşların yaşadığı mahalle ve sokağını temiz tutmasının büyük önem arz ettiğini dile getiren Başkan Demirtaş ise, “Çocuklarımıza temizlik bilincini küçük yaşlarda aşılamalıyız. Böylelikle hem sokağımızı temizleyen temizlik görevlilerimizin işlerine kolaylık sağlamış hem de daha temiz bir kentte yaşamış oluruz. Temizlemek belediyenin asli görevidir. Temizlemenin birinci görevi ise kirletmemektir. Kirletmeme kültürünü öğrenmemiz lazım. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek, şehrimize sahip çıkmalarıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanır bir kent bırakmak hepimizin görevi” diye konuştu.

Semt pazarlarında korona tedbirlerinde taviz yok
İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelinde belirli günlerde kurulan semt pazarında korona virüs salgını nedeniyle açıklanan tedbirlere yönelik olarak denetimlerinde taviz vermiyor. Zabıta ekipleri, pazar girişinde kurulan kontrol noktasında pazara gelen vatandaşlara el dezenfektan döküp maskesiz olanlara ise ücretsiz maske dağıtıyor. Vatandaşlar pazar girişinde sosyal mesafe kuralına uyarak zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle içeri alınıyor. Maskesiz girişlere izin vermeyen ekipler, pazarcı esnafını da denetliyor. Satış yapan pazarcı esnafına maskesiz ve eldivensiz çalışmamaları konusunda sürekli uyarılarda bulunan ekipler semt pazarına gelen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların da pazar yerine girişine izin vermiyor.

“Hayati önem taşıyan kurallara herkesin uymasını istiyoruz”
İlçede kurulan halk pazarlarında hijyen denetimlerini artırdıklarını söyleyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “İnsan hareketliğinin en yoğun olduğu alanlar arasında bulunan pazar yerlerinde sıkı denetimler gerçekleştiriyoruz. Alınan önlemler, koyulan kurallar tüm pazar yerlerimiz için geçerli. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan hayati önem taşıyan bu kurallara eksiksiz şekilde uymalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

19 Mayıs Belediyesinden “Covid-19 ve Pandemi Sonrası Dünya Düzeni Kompozisyon Yarışması”
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesinden “Covid-19 ve Pandemi Sonrası ...
Pazarda fiyatlar pahalı, işler durgun
YEREL HABERLER Pazarda fiyatlar pahalı, işler durgun
Koronavirüsü yenen doktor: 'Beni resmen çukurdan çıkardınız'
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor: 'Beni resmen çukurdan ...
D vitamini eksikliği salgında enfeksiyona davetiye çıkarıyor
YEREL HABERLER D vitamini eksikliği salgında enfeksiyona davetiye ...
Yastık içinden para hırsızlığına adli kontrol
YEREL HABERLER Yastık içinden para hırsızlığına adli kontrol
‘Evlere servis izni’ çiçekçileri memnun etti Çiçekçiler Anneler Günü'nden umutlu
YEREL HABERLER ‘Evlere servis izni’ çiçekçileri memnun ...
Havza'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Havza'da berber ve kuaförler dezenfekte edildi
Canik'te berberler dezenfekte edildi Sandıkçı: "Berberlerimizin boşluğu dolmuyor, bayrama doğru ihtiyacımız daha da artacak"
YEREL HABERLER Canik'te berberler dezenfekte edildi Sandıkçı: ...
Atakum'da berber ve kuaförlere 'hijyen' desteği
YEREL HABERLER Atakum'da berber ve kuaförlere 'hijyen' desteği
Psikiyatri Uzmanı Dr. Yıldırım: "Pandemi günlerini çocuklarınız için planlayın"
YEREL HABERLER Psikiyatri Uzmanı Dr. Yıldırım: "Pandemi günlerini ...
Evde sürekli oturarak çalışanlara 'hemoroid' uyarısı Dr. Sedat Ocak: "Koltukta oturarak yapılan çalışma hemoroid oluşumunu tetikler"
YEREL HABERLER Evde sürekli oturarak çalışanlara 'hemoroid' uyarısı Dr. ...
Yastık içindeki 5 bin lira hırsızlığına gözaltı
YEREL HABERLER Yastık içindeki 5 bin lira hırsızlığına gözaltı
Demirhan: “Edebiyat eleştirisinde baba söylemi toplumun bir kesimini dövmek için araçsallaştırıldı”
YEREL HABERLER Demirhan: “Edebiyat eleştirisinde baba söylemi ...
Terme'de berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER Terme'de berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor
Fındıkta 'külleme' ile mücadele çağrısı
YEREL HABERLER Fındıkta 'külleme' ile mücadele çağrısı
Her yere muhabbet kuşları 'Süslü' ve 'Beyaz' ile gidiyor
YEREL HABERLER Her yere muhabbet kuşları 'Süslü' ve 'Beyaz' ile ...
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Canik’te parklar 7/24 izleniyor
YEREL HABERLER Canik’te parklar 7/24 izleniyor
Yıllardır süren gelenek korona engeline takıldı Saathane’deki çay ocaklarının önündeki oturakların süngerleri kaldırıldı
YEREL HABERLER Yıllardır süren gelenek korona engeline ...
Samsun'da sağanak ve serin hava Haftaya hava ısınıyor
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak ve serin hava Haftaya hava ısınıyor
Kuaförlerde mutluluk ve endişe
YEREL HABERLER Kuaförlerde mutluluk ve endişe
Rektör Aydın: “Hedefiniz iyi insan olmak olsun” “Mimarlık ve Tasarım Fakültemizi seneye açmayı düşünüyoruz” “Türkiye’de havaalanı olan iki üniversiteden biriyiz”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Hedefiniz iyi insan olmak ...
Havza’da yufka ve tatlıcılara maske
YEREL HABERLER Havza’da yufka ve tatlıcılara maske
Samsun’da stajyer avukatlar cübbe giydi
YEREL HABERLER Samsun’da stajyer avukatlar cübbe giydi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X