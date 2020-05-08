Mevsimlik tarım işçilerine korona tedbirleri anlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, korona virüs (Kovid19) salgınının tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması amacıyla mevsimlik tarım işçilerine almaları gereken tedbirler anlatıldı.

Tarım işçileri ile çiftçilere, tarımsal üretimin sırasında (toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme, çapalama, ilaçlama v.b.) sosyal mesafenin korunması, maske ve eldiven kullanımı, kişisel hijyen sağlama, konaklama yerlerindeki yatma düzeni ve sosyal izolasyon mesafeleri, bulundukları alanlarda gerekli hijyen (su, tuvalet, banyo) şartlarının sağlanması ve ulaşımları sırasında uyulması gereken konular hakkında Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda, Bafra Kaymakamlığınca mevsimlik ve yerel tarım işçilerine tarımsal üretim sırasında eğitim verilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 5 ziraat mühendisi, İlçe Sağlık Müdürlüğünden 1 doktor, 2 diş hekimi ve 1 ebe görevlendirildi.

Oluşturulan ekip Bafra ilçesine, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden Şeyhören Mahallesi’ne gelen 78, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinden İkiztepe Mahallesi’ne gelen 7, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinden Gaziosmanpaşa Mahallesi’ne gelen 8 mevsimlik tarım işçisi yerinde ziyaret edilerek işçilerin konakladıkları yerler kontrol edildi. Temizlik ve hijyen konularında bilgiler verilerek ateşleri ölçüldü ve korona virüs salgınına karşı tarlada çalışırken ve sosyal ortamlarda uyulması gereken tedbirler anlatıldı, maske eldiven kullanımı konularında bilgiler verildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “2019 yılında ilimizde Mevsimlik Tarım İşçileri (METİP) Projesi kapsamında Bafra, Çarşamba ve Terme ilçelerimizde mevsimlik tarım işçilerinin konaklama ve sosyal yaşam alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmış olup yapılmaya da devam etmektedir. Şu anda ilimizde Bafra ve Çarşamba ilçelerimizde yaklaşık 300 civarında mevsimlik tarım işçisi bulunmaktadır. Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili il/ilçe komisyonları kurularak gerekli komisyon ve il umumi hıfzıssıhha kurulu kararları alınarak tarımsal faaliyetlerin aksamadan yürütülmesi sağlanmaktadır. İlçelerimizde de, ilçe tarım ve orman müdürlüklerimiz, ilçe belediyeleri ve ilçe sağlık müdürlükleriyle birlikte mevsimlik tarım işçilerine yönelik gerek konaklama yerlerinin dezenfeksiyonu, gerek tarım işçilerinin sağlık kontrolleri, gerekse Kovit19 salgını karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır” dedi.

Sağlam, çiftçilerin ve işletme sahiplerinin korona virüs riskine karsı Sağlık Bakanlığının yayımladığı "14 kurala" uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

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