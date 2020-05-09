Geleneksel Ramazan topunu şikayet ettiler Top sesinden rahatsızlık duyan bazı vatandaşlar belediyeyi polise şikayet etti

Ramazan aylarının vazgeçilmezi, iftar vakitlerinin habercisi geleneksel Ramazan topu Samsun'un Terme ilçesinde bazı vatandaşlar tarafından 'rahatsızlık verdiği' gerekçesiyle polise şikâyet edildi.

Uzun yıllardır Ramazan ayı boyunca iftar vakitlerini duyurmak için Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde Ramazan topu ve ses bombaları atılıyor. Samsun’un Terme ilçesinde ise top sesinden rahatsızlık duyan bazı vatandaşlar ilçe belediyesini polise şikâyet etti. Ramazan âdetlerinden biri sayılan ve Osmanlı döneminden günümüze süre gelen tarihi olduğu bilinen Ramazan topunun vatandaşlar tarafından şikâyet edilmesinin üzerine Terme Belediyesi itirazda bulundu.



"Geleneğe saygı göstermelerini bekliyoruz”

Ramazan ayında, top ve ses bombaları kullanılmasının asırlık bir geleneği yaşattığına değinen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Birkaç vatandaş Ramazan topunun sesinden rahatsızlık duydukları için şikâyette bulunmuşlar. Belediyemiz olarak ülkemizdeki diğer şehirler gibi geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Elbette rahatsızlık duyan vatandaşlarımıza saygı gösteriyoruz ancak onların da bu geleneğe saygı göstermelerini bekliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, şikâyetlerin değerlendirileceğini ancak geleneği devam ettirme yönünde kararlı olduklarının altını çizdi.

Osmanlı döneminde ilk kez 1800’lü yıllarda İstanbul’da kullanılan Ramazan topunun, Ramazan'da oruç tutan Müslümanlara akşam ve sahur vakitlerinin geldiğini haber vermek için kullanıldığı biliniyor.

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