Doğupark’a ‘yürüyen merdivenli üst geçit’

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Doğupark’ta önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan yürüyen merdivenli üst geçidin ilk etabı kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir projeye daha imza atıyor. SamsunOrdu çevre yolu viyadüğü ile raylı sistem hattının bulunduğu alandaki Doğupark’ta yaşanan yaya ulaşım sorunu, yürüyen merdivenli üst geçit ile ortadan kaldırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla başlatılan projenin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Birinci etap kurulum çalışmalarında sona yaklaşılırken, testlerinin yapılmasının ardından yürüyen merdivenli üst geçidin 15 gün içinde hizmete gireceği ifade edildi.

9 metre yüksekliğinde ve 21 metre uzunluğundaki inişçıkışlı yürüyen merdivenli üst geçit projesinin viyadük tarafındaki ikinci etap çalışmasının ise Haziran ayı başında başlayacağı belirtildi.

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