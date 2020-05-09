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Sokağa çıkma yasağıyla ayrı kalan çifti, ekipler biraraya getirdi

DHA

Sokağa çıkma yasağıyla ayrı kalan çifti, ekipler biraraya getirdi

<br>Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ayrı ilçelerdeki evlerde kalan Nurdan (68) ve eşi Hasan Demirel (68) çiftini zabıta ekipleri bir araya getirdi. <br>Samsun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle Atakum ilçesindeki evinde kalan Nurdan Demirel, 47 kilometre mesafedeki Kavak ilçesinde köy evinde kalan Hasan Demirel'in yanına gitmek için belediye ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, talep üzerine harekete geçti. Atakum ilçesinde yaşayan Nurdan Demirel'i evinden alan ekipler, Kavak ilçesi Belalan Mahallesi´ndeki eşinin yanına götürdü.<br>BAŞKAN VE ZABITAYA DUALAR ETTİ<br>Nurdan Demirel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile zabıta ekiplerine dua etti. Demirel, "Biz köyde de iş yapıyoruz. Küçükbaş hayvanlarımız var. Eşim daha önceden gitmişti. Ben de buradaydım. Sokağa çıkma yasağı başlayınca zorunlu olarak dönemeyip köyde kaldı. Ben de belediye ekiplerinden yardım istedim" diye konuştu.<br>EŞİ İÇİN ENDİŞELENDİ<br>Eşini uzun zamandır göremediği için endişelendiğini anlatan Demirel, "Onun için çok endişelendim. Oruç tutuyor ama yemek yapamıyor. Onun için yemekler yapıp getirdim. Gelebildiğim için de mutluyum. Allah ne muradınız varsa versin. Çok teşekkür ederim. Bu unutulmaz bir olay. Çok memnun oldum. Başkanımızdan ve sizlerden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.<br>'EŞİNİZİN KIYMETİNİ İYİ BİLİN'<br>Hasan Demirel ise "Köyde evimiz var. Bahçemiz, küçükbaş hayvanlarımız bulunuyor. Onlar için buraya gelmiştim. Sonra böyle bir yasak gelince ben eve gidemedim, eşim de yanıma gelemedi. Bizi tekrar bir araya getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Eşlerimizin kıymetini iyi bilmemiz, anlamamız lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY<br>2020-05-09 17:02:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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