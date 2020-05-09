Havza'da denetimlere devam

Havza’da yeni tip korona virüsü (Kovid19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Havza Belediyesi de çalışma ve denetimlerine devam etti.

Havza’da kısıtlamayla, sokak ve caddeler sessizliğe bürünürken Havza Belediyesi zabıta ekiplerince fırınlarda genel hijyen ve gramaj denetimi yapıldı. Zabıta Müdürü Erhan Demir’in de katıldığı denetimlerde yapılan gramaj kontrollerinde, ramazan pidelerinin genel olarak belirlenen gramajdan daha fazla olduğu tespit edildi.



Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde genel hijyen kurallarına uymaları maske, eldiven takmaları, araçlarda ekmek satan çalışanların sosyal mesafe kuralına uymaları ve fırınların iftara 2 saat kala üretim ve faaliyetlerini durdurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Veteriner Hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda oluşturulan sokak hayvanları besleme noktalarına mama ve su bırakıldı.



Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sokağa çıkma kısıtlamasında Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, “Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Bu süreçte belediyemizin ilgili birimleri halkımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Zabıta ekiplerimizce sık sık yapılan denetimlerde Havzalı fırıncı esnafımızın gramaj konusunda göstermiş olduğu hassasiyet ortaya çıkmakta. Yapılan her denetimde gramajlar normalin üstünde. Halkımız adına kendilerine teşekkür ediyorum. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza'da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek” dedi.

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