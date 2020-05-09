Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladı

DHA

Mehmet Emin COŞKUNDERETayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da, sevgilisinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öne sürülen İlyas C. (26), Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne gelerek helallik istediği anları kayda aldı. Görüntüleri gönderdiği arkadaşlarının yanına geldiği İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. İlyas C.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Olay, saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesindeki Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrılan İlyas C., köprü üzerinde ağlayarak cep telefonu ile "Hakkını helal et yavrum, ben ölümü çok sevdim....

Köprüde helallik istediği görüntü çekti, ardından nehre atladı

<br>Mehmet Emin COŞKUNDERETayfur KARA/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da, sevgilisinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öne sürülen İlyas C. (26), Ali Fuat Başgil Köprüsü'ne gelerek helallik istediği anları kayda aldı. Görüntüleri gönderdiği arkadaşlarının yanına geldiği İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne atladı. İlyas C.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.<br>Olay, saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesindeki Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre sevgilisinden ayrılan İlyas C., köprü üzerinde ağlayarak cep telefonu ile "Hakkını helal et yavrum, ben ölümü çok sevdim. Ben bu acıyla yaşayamıyorum. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum gülüm" ifadeleri ile kendini kayda aldı. İlyas C., ardından görüntüleri arkadaşlarına gönderdi. Kısa sürede arkadaşlarının geldiği köprüde İlyas C., aniden Yeşilırmak Nehri'ne altladı. Suda sürüklenen İlyas C. bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine nehir kıyısına gelen polis ve itfaiye ekipleri, İlyas C. için arama çalışması başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERETayfur KARA<br>2020-05-09 22:22:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Köprüden Yeşilırmak'a atlayan genç kayboldu
YEREL HABERLER Köprüden Yeşilırmak'a atlayan genç kayboldu
Havza'da denetimlere devam
YEREL HABERLER Havza'da denetimlere devam
Samsun protokolü anneleri unutmadı
YEREL HABERLER Samsun protokolü anneleri unutmadı
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadını Kimliğini görenler gözlerine inanamıyor Kimliğine göre 122 yaşında olan kadın: "Doğduğumda babam yaşımı büyük yazdırmıştır, o kadar sene insan yaşar mı?"
YEREL HABERLER Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadını Kimliğini ...
Başkan Demirtaş: “Tüm ekiplerimizle halkımız için sahadayız”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Tüm ekiplerimizle halkımız için ...
Virüsün ayırdığı çifti zabıta kavuşturdu
YEREL HABERLER Virüsün ayırdığı çifti zabıta kavuşturdu
Sokağa çıkma yasağıyla ayrı kalan çifti, ekipler biraraya getirdi
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağıyla ayrı kalan çifti, ekipler ...
Samsun’da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri Sokağa çıkmaktan ceza yedi, basını tehdit etti
YEREL HABERLER Samsun’da sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri Sokağa ...
Doğupark’a ‘yürüyen merdivenli üst geçit’
YEREL HABERLER Doğupark’a ‘yürüyen merdivenli üst geçit’
Samsun’da 24 saatte 187 bin lira ceza
YEREL HABERLER Samsun’da 24 saatte 187 bin lira ceza
Jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan sokağa çıkma kısıtlaması denetimi
Bakır kaplar yeniden revaçta
YEREL HABERLER Bakır kaplar yeniden revaçta
Çölyak hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir
YEREL HABERLER Çölyak hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir
Geleneksel Ramazan topunu şikayet ettiler Top sesinden rahatsızlık duyan bazı vatandaşlar belediyeyi polise şikayet etti
YEREL HABERLER Geleneksel Ramazan topunu şikayet ettiler Top ...
Annelerin şahı: Şahsenem 36 yıldır 3 engelli çocuğuna ve hasta eşine bakıyor
YEREL HABERLER Annelerin şahı: Şahsenem 36 yıldır 3 engelli çocuğuna ...
Taraftarlardan sağlıkçılara büyük destek: "Canımıza kan kattınız" Sağlıkçılara destek için hastane önünde meşale yakıp pankart açtılar
YEREL HABERLER Taraftarlardan sağlıkçılara büyük destek: "Canımıza ...
Samsunspor taraftarından 'sağlık çalışanları'na destek
YEREL HABERLER Samsunspor taraftarından 'sağlık çalışanları'na ...
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 kişi, Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER Birleşik Arap Emirlikleri'nden 195 kişi, Samsun'a ...
BAE'den 195 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
YEREL HABERLER BAE'den 195 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi
Mevsimlik tarım işçilerine korona tedbirleri anlatıldı
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerine korona tedbirleri ...
Bafra’da berber ve kuaförlere dezenfekte, gıda işletmelerine denetim
YEREL HABERLER Bafra’da berber ve kuaförlere dezenfekte, gıda ...
İlkadım’da ‘korona’ya karşı her alanda tedbir Başkan Demirtaş: “Daha temiz ve sağlıklı bir İlkadım için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER İlkadım’da ‘korona’ya karşı her alanda tedbir Başkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X