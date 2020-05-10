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Günler sonra sokağa çıkıp, güneş ve denizin keyfini sürdüler

DHA

Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da, sokağa çıkma izniyle özellikle sahillere akın eden 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, güneş ve denizin keyfini çıkardı.  Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün ilk kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Samsun'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokaklara çıkarak güzel havanın ve güneşin keyfini çıkardı. Kentte uzun bir sürenin ardından dışarı çıkan vatandaşlar, Atakum sahiline akın etti. Yürüyüş yapan, bisiklet süren ve banklarda güneşli havanın...

Günler sonra sokağa çıkıp, güneş ve denizin keyfini sürdüler

<br>Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da, sokağa çıkma izniyle özellikle sahillere akın eden 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, güneş ve denizin keyfini çıkardı. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün ilk kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Samsun'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokaklara çıkarak güzel havanın ve güneşin keyfini çıkardı. Kentte uzun bir sürenin ardından dışarı çıkan vatandaşlar, Atakum sahiline akın etti. Yürüyüş yapan, bisiklet süren ve banklarda güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, 4 saatlik izin süresini dışarda geçireceklerini belirtti.<br>`BU İZİN ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ OLDU´<br>Sahilde yürüyüş yapan Leyla Bilecek, 4 saatlik izinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Normal şartlarda her gün yürüyüş yapardık. Bu süre zarfında evimizde spor yaptık. Bu izin bize Anneler Günü hediyesi oldu. 4 saat boyunca yürüyeceğiz" dedi. 2 aydır evlere kapandıklarını belirten Kezban Terzi, "Otur otur kilo aldık. Şimdi yürüyüş yapacağız. Bu 4 saatlik iznimi de dışarda geçireceğim, temiz hava alacağım ve bol bol spor yapacağım" ifadelerini kullandı.<br>Zamanın çok zor geçtiğini belirten Ayşe Nayir, "Balkon olmasa herhalde ölürdüm, arada bir balkona çıkıp nefes aldım. Bu 4 saatlik iznimi de dışarda geçireceğim" şeklinde konuştu.<br>`GÜNÜMÜ AKŞAM EDECEĞİM´<br>Bankta güneşlenen Ömer Kamil Karakelle, "Yaş geldi 90´a ve 2 aydır evdeyiz. Artık yolda yürümeyi unuttuk. Şimdi parkta oturuyorum. Günümü akşam edeceğim, saatimi dışarda dolduracağım ve sonra da eve gideceğim" dedi.<br>Öte yandan Atakum Belediyesi ekipleri, yürüyüş yapan kadınlara karanfil hediye ederek, Anneler Günü'nü kutladı.<br>DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA<br>2020-05-10 14:29:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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