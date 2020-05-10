Atakum Belediyesi Anneler Günü’nü unutmadı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile eşi Gülay Deveci, Atakumlu annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, maske ve çiçek hediye etti.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Anneler Günü nedeniyle Atakumlu annelerle bir araya gelerek Anneler Günü'nü kutladı. Korona virüsü nedeniyle uzun süre önce sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar, 11.0015.00 saatleri arasında kısıtlamanın kaldırılmasıyla adeta Atakum sahiline akın etti. Başkan Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci de, sahilde yürüyüş yaparak pazar gününün tadını çıkaran vatandaşlara eşlik etti. Başkan Deveci, sosyal mesafe kurallarını yeniden hatırlattığı annelere karanfil ve maske hediye etti. Anneler ise Başkan Deveci'nin jesti karşısında mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür etti. Atakum Belediyesi ekipleri de, ilçenin birçok noktasında vatandaşlara maske ve karanfil dağıtarak anneler gününü kutladı.



“Sevgi olmadan dayanışma olmaz”

Güzel bir pazar gününde annelerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Deveci, "Anneler bizim kutsalımız, dolayısıyla bugün de bizim kutsalımız. Her biri ayrı ayrı çok değerli. Bugün bir de 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yaklaşık 2 ay evlerinde kaldıktan sonra ilk defa dışarıya çıktığı güne denk geldi. Hava çok güzel, Atakum sahili de çok güzel. Şimdi bu güzel günün keyfini çıkarıyorlar. Hem yurttaşlarımızın Anneler Günü'nü kutluyoruz hem de hallerini hatırlarını soruyoruz. Atakum Belediyesi olarak maske ve karanfil dağıtarak günün anlamını yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben hep bir kamu görevlisi vasfıyla 'Benim omzum sizin üzerinizde' diyorum. Bunun içinde kalp ve sevgi var. Sevgi olmadan dayanışma olmaz. Dayanışmayı taşıyan sevgidir. Atakum Belediyesinin ruhunda, çatısında ve hizmet anlayışında bu var zaten. Bunu hissettirmeyi önümüzdeki günlerde başaracağız. Tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

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