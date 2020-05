Başkan Sandıkçı'dan Canikli kadınlara bin fidan hediye

– Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal medyadan, "Çiçek Fideleri Bizden, Can Suları Sizden" paylaşımı yaparak Canikli kadınlara Bin Fidan kampanyasını başlattı.

Anneler Günü coşkusu, tüm yurtta olduğu gibi Samsun’un Canik ilçesinde de kutlandı. Farklı etkinlikler ile kutlanan Anneler Günü, Canik’te fidana dönüştü. Başkan Sandıkçı, sosyal medya hesabından “En değerli varlıklarını vatan uğruna şehit veren annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, paylaşımı beğenip yorum yazan 20 yaş üstü Canikli kadınlara çiçek fidesi hediye edeceklerini belirtti.

“Yarın kıyametin kopacağını dahi bilseniz elinizdeki fidanı dikin” Hadisi Şerifinin ilhamıyla bu kampanyayı başlattıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bugün dikeceğimiz bir fidan yarın bir ağaç olacak; bizlere bir nefes olacaktır. Sosyal medyadan yaptığımız 'Çiçek Fideleri Bizden, Can Suları Sizden' paylaşımını beğenip yorum yazan 20 yaş üstü Canik'te ikamet eden, ilk bin Canikli hemşehrimize bin adet çiçek fidanı hediye edeceğiz. Annelerimiz bizleri canlarından bir parça olarak görüp, hayatımız boyunca iyiliğimizi, güzelliğimizi, mutluluğumuzu isteyen nadide çiçekler ve hayatı öğrendiğimiz ilk öğretmenlerimizdir. Biz de onların bu anlamlı günlerinde kendilerine çiçek fidanı hediye ederek onların sevgilerinin yüreğimizde yaşadığını ve bu sevginin ağaç olup büyümesini istediğimizi anlatmak istiyoruz" diye konuştu

Annelerin insan hayatında önemli rolü olduğuna değinen Başkan Sandıkçı, şunları söyledi:

“Çocukları için her zorluğa göğüs geren, her sıkıntının ve acının üstesinden gelen, bilgi ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan ilk bilgiyi veren annelerimizin, ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayarak haklarını ödeyebilmiş sayılmayız. Biz annelerimize 'öf' bile denilmemesi hususunu ikaz eden bir geleneğin bağlıları olarak onları her zaman el üstünde tutmalıyız. Evlatlarını vatanımız uğruna şehit veren annelerimiz başta olmak üzere; annemin, eşimin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anne mutluysa, çocuklar mutlu, aileler mutlu, millet mutlu ve ülke mutlu. Elleri öpülesi annelerimizin dualarını bekliyor her birini ayrı ayrı hürmetle selamlıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.