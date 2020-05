Termeli annelere anlamlı sürpriz

Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede 100 yaşını aşan anneleri, şehit annelerini ve yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek, 'Anneler Günü'nü kutladı.



Terme Kaymakamlığı ve Terme Belediyesi işbirliği ile bu yıl anneler gününde farklı bir organizasyona imza atıldı. Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede 100 yaşını aşan anneleri, şehit annelerini ve yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.



Sosyal mesafe kuralları ve tedbirlerinin unutulmadığı ziyaretlerde İçişleri Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında, yaşlarından dolayı "asırlık çınar" olarak nitelendirilen yaşlı anneler için Sakarya'da "Cennet Anneleri" ismiyle oluşturulan hatıra ormanında yaşayacak olan isimlerinin sertifikası Kaymakam Zadeleroğlu ve Başkan Kılıç tarafından yaşlı annelerimize takdim edildi. Kaymakam Zadeleroğlu, “Geçmişten devraldıkları tüm bilgi ve tecrübelerini bir asırdır şefkatle ve sevgiyle evlatlarına aktaran kıymetli annelerimiz bizim asırlık çınarlarımızdır. Bizler; yaşlılarını, anne ve babalarını baş tacı eden bir medeniyetin torunlarıyız. Biz de bu sebeple en kıymetlilerimizi, en özel günlerinde yalnız bırakmak istemedik. Annelerimize Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın selamlarını ve hürmetlerini getirdik” dedi.



“Annelerimize sürpriz yaptık”

Annelere sürpriz yaptıklarını dile getiren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, “Bugün hem ilçemizin asırlık çınarlarını, hem şehit annelerimizi, hem de yeni doğum yapan annelerimizin yanındayız. Korona virüsü tedbirleri kapsamında bu yıl Anneler Günü sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Ancak böyle bir günde biz de annelerimize sürpriz yapmak istedik. Yaşadığımız her dakikanın en yüce anlamı annelerimiz, bizler için tek bir günde anlam bulmaz. Onların varlıkları hayatımızın her gününün en büyük manasıdır. Anne sevgisi, sevgilerin en büyüğü, en kıymetlisidir. Hayatımızın her anında yanı başımızda olan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz; ilk öğretmenimiz, hayat boyu yaşamımızdaki en büyük hazinemizdir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin gülen yüzleri de bizim için çok değerlidir. Sadece anne olan değil, yüreği annelik hisleriyle dolu olan tüm kadınlarımızın Anneler Gününü kutluyorum” diye konuştu.

Kaymakam Zadeleroğlu ve Başkan Kılıç'ın annelere çeşitli hediyeler verdikleri ziyaretlerde ilçenin yeni doğan bebeklerine altın hediye edildi.

