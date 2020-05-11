Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi SAMÜ’de açıldı

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) arasında 19 Nisan'da imzalanan protokolle birlikte "TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimi" hayata geçirildi.

SAMÜ Canik Yerleşkesinde açılan Bilgi ve Doküman Birimi ile ilgili faaliyetler SAMÜ Teknoloji Transfer Ofisince (TTO) koordine edilecek, öğretim elemanlarına ve girişimcilere sınai haklar konusunda bilgi ve destek sağlanacak. Birim; yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma çabalarının desteklenmesi, katma değeri yüksek buluş ve tasarımların üretilmesi konularında önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Fikri ve sınai hakların etkin bir şekilde korunmasına ilişkin çalışmaların bir parçası olan bu birim sayesinde öğretim elemanları ve girişimciler; sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü bilgi ve dokümana, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşabilecekler.

TTO Ekibi ile görüşerek sınai haklar konusunda destek alınabilecek ve patent veri tabanlarında araştırma yapılması için uygun ortamın tesis edilmesi konusunda destek sağlanacak. Bu bağlamda, firmalar yeni birim hakkında daha detaylı bilgi almak üzere yönetim binasındaki TTO ofisini ziyaret edebilirler.

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