Öztürk: "Vakıf Haftası pandemi nedeniyle sosyal medyadan kutlanacak"

Her sene ülke genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlanan Vakıf Haftası, bu yıl salgın sebebiyle sosyal medyadan kutlanıyor.

Türkiye'de Vakıf Haftası her sene 1117 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Bu yıl ise korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları kanalıyla kutlanacak. Vakıf Haftası'nın bu yıl ki teması ise "Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet" oldu.

Vakıf Haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, "Bugün dünya gündeminin en önemli başlıklarını oluşturan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi kavramların vakıf olgusunun tam merkezinde yer aldığı düşünüldüğünde, medeniyetimizin yapı taşı niteliğindeki vakıf şuuruna dikkat çekilmesi, vakıf kurulmasına teşvik edilmesi, vakıf olgusunun ve içerdiği yüce idealler ile zarif duyguların anımsatılması, yaşatılması ve canlı tutulması bakımından sizlerden alacağımız güç ve destek bizler için son derece anlamlıdır" dedi.

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