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Bebeğin zeka gelişimi için tiroide dikkat Uzm. Dr. Gökosmanoğlu: “Gebelikte iyot eksikliği bebekte zeka geriliğine neden olabilir”

İHA

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, "Doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen birçok endokrin bozukluk çocuk sahibi olabilmeyi engellemekte ve gebelik süresince de anne ve çocuk üzerinde istenmeyen sonuçlara yol açabileceği için uygun şekilde tedavi edilmelidir" dedi.

Bebeğin zeka gelişimi için tiroide dikkat Uzm. Dr. Gökosmanoğlu: “Gebelikte iyot eksikliği bebekte zeka geriliğine neden olabilir”

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen birçok endokrin bozukluk çocuk sahibi olabilmeyi engellemekte ve gebelik süresince de anne ve çocuk üzerinde istenmeyen sonuçlara yol açabileceği için uygun şekilde tedavi edilmelidir” dedi.
Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Tiroid bezinin her türlü büyümesine guatr denilir. Gebelikte tiroid bezi bir miktar fizyolojik olarak büyüyebilmektedir. Gebelikte antikorların pozitifliği tiroid fonksiyonları normal olsa bile düşüğe neden olabilir. Tiroid antikorları pozitifliği tüp bebek tedavisi başarısızlığı için risk faktörlerindendir” diye konuştu.
Tiroid hastalığı belirtilerinin gebelik belirtileriyle karışabileceğini belirten Dr. Gökosmanoğlu, “Guatr, gebelik öncesinde tanı konmuş olabileceği gibi gebelik esnasında da gelişebilir. Tiroid hastalığı belirtilerinin gebelikte gözlenen belirtilerle çarpıntı, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizlik ile benzer olması tanı ve tedaviyi geciktirebilir, bu nedenle hastaların endokrin muayenesi olması önemlidir” şeklinde konuştu.
“Gebelikte iyot eksikliği bebekte zeka geriliğine neden olabilir” diyen Gökosmanoğlu, “Gebelikte iyot eksikliğini önlemek için iyotlu tuz, deniz ürünleri ve iyottan zengin gıdalar ve gıda ekleri ile günlük 150 – 200 mikrogram iyot alınması sağlanmalıdır. İyot eksikliği düzeltilmezse, ağırlık derecesiyle bağlantılı olarak bebeğin zeka düşüklüğünden, ağır gelişme ve sinir sistemi bozukluklarına varan tablolar ortaya çıkabilmektedir” sözlerini kullandı.
Tiroid hormon yetmezliğinin anne ve bebekte olumsuz etkiler gösterdiğini anlatan Uzman Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, gebe kadınların yüzde 2’sinde hipotiroidi geliştiğini, bunun da haşhimato tiroiditine bağlı olduğunu söyleyerek, “Hem annede hem de bebek üzerinde tiroid hormon yetmezliğinin olumsuz etkileri vardır. Annede düşükler, gebelik zehirlenmeleri, doğum sonrası kanama riski, halsizlik, kansızlık, bebekte ise doğumsal hipotiroidi, çocukta zeka ve bilişsel fonksiyon bozuklukları bulunur. Bu nedenlerle annede saptanan hipotiroidi çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
Gökosmanoğlu, “Gebelerde hipertiroidi (zehirli guatr) yüzde 0,2 1 sıklıkla rastlanmaktadır. Vakaların çoğu graves hastasıdır. Zehirli guatr, annede düşük, gebelik ile ilişkili hipertansiyon, erken doğum eylemi, anemi, enfeksiyon, kalp ritim bozuklukları ve daha ilerlemiş olgularda kalp yetmezliği ve tiroid krizine yol açabilir. Bebek açısından anne karnında gelişme geriliği, ölü doğum ve erken doğuma neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı gebelerin endokrinoloji kliniklerinde takibi ve tedavisi hem anne hem de bebek sağlığı açısından çok önemlidir” sözlerini kaydetti.

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