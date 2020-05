Havza'da berber ve kuaförler denetlendi

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bugün mesaiye başlayan berber ve kuaför salonlarını denetledi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 ay önce geçici süreliğine kapatılan ve İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile yeniden faaliyet geçen berber, kuaför ve güzellik salonları Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir’in de katıldığı denetimlerde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerine genelge ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bu işletmeler randevu sistemiyle 9.00 21.00 saatleri arasında faaliyet göstereceği, çalışanların mutlaka maske kullanacağı, müşterilerin ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecekleri, müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılacağı, her işlem sonrası bu temizliğin tekrarlanacağı ve kullanılan tüm malzemelere her yeni müşteri için temizlik, dezenfeksiyon ile sterilizasyon işlemi uygulanacağı hatırlatıldı.

Ayrıca zabıta ekipleri havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacağı, müşteri isterse kendi kişisel malzemelerini yanlarında getirebileceği, berberlerde jilet ve ustura ile sakal tıraşı hizmeti geçici bir süre verilmeyeceği, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabileceği, ense fırçası kullanımı geçici süreliğine durdurulacağı, bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde de, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici bir süre verilmeyecekleri konusunda da bilgilendirme ve tebligat yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceğini belirterek, “Uzun süredir kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salon gibi işletmelerimiz bugünden itibaren kurallara uymak kaydı ile açıldılar. Esnafımızın kurallara ve alınan tedbirlere uymaları hem salgının önüne geçmemizde elimizi güçlendirecek hem kendi sağlıklarını hem de müşterilerinin sağlıklarını korumuş olacaklar. Havza Belediyesi olarak işletmelerimizin dezenfeksiyonları tamamlandı ve her işletmeye yüz siperliği ve dezenfektan dan oluşan hijyen paketlerini ulaştırdık. Esnaflarımıza ve halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.