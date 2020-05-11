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Samsun’da berberlere yüzde 120 zam Saç-sakal tıraşı 25 liradan 55 liraya çıktı

İHA

Samsun’da berberlere yüzde 120 zam Saç-sakal tıraşı 25 liradan 55 liraya çıktı

– Samsun’da berber tarifesine yüzde 120 zam yapıldı. Saçsakal tıraşının fiyatı 25 liradan 55 liraya çıktı.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında berberler ve kuaförler bir süredir kapalıydı. İçişleri Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda berber ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü yoğun tedbirler altında tekrar açıldı. Samsun Berberler Odası berberlerin açılmasıyla beraber fiyat tarifesinde değişikliğe gitti. 4 yıldır Samsun’da tarifeye zam yapmayan berberler, fiyatları yüzde 120 arttırdı.

Zabit Pilan: “Birlik tarifeyi onayladı”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, “Yani zam tarifesini henüz bastırmadık. Şu anda eski fiyatlar geçerlidir. Yeni tarifeyi Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine verdik. Birlik tarifeyi onayladı. Biz şuanda tarifeyi basmadık. Yeni tarifede sakal tıraşı 20 lira. Saçsakal yıkamalı da 60 liraya çıktı” dedi.

Güler: “Berberler 4 yıldır zam almadı”
Berberlerin 4 yıldır zam yapmadığını dille getiren Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüb Güler, “Berberlerin bu zammının korona virüsü ile alakası yok. Bir fırsatçılık olarak düşünülmesin. Samsun’da berberler 4 yıldır zam yapmadı. Her sene yapılması gereken zammı talep etmediler. 4 sene üzerine ilk kez zam alıyorlar. Bu seneki şartlara göre fiyat alıyorlar. Onun için zam oranı yüksek gözüktü. Yoksa zam oranı yüksek değil. Her sene alınması gereken zammı 4 senedir almadıkları için zam oranı fazla gözüktü. Normalde her sene zam almış olsalardı, bu göze batmayacaktı. Bunlar taban fiyattır. Lüks, kırsal, mahalle arası berberlerine ayrı fiyat verilmiyor. Tek fiyat çıktı. Bu da en üst fiyattır. Mahalle ve kırsal berberler bunun altında tıraş yapıyorlar. Herkes bunu göz önüne almayacak” diye konuştu.

Kiraz: “Kadın kuaförlerinde şu anda zam yok”
Şu anda kuaförlerin zam düşünmediğinin altını çizen Samsun Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz ise şunları söyledi:
“Kadın kuaförleriyle alakalı şu anda bir zam söz konusu değil. Burada bizim üyelerimizin yapmış olduğu bir fedakarlık var. Biz de tarifimizi en son 2 yıl önce aldık. Masraflarımız arttı ama çalışma kapasitemiz düştü. Kullan at havlular ve dezenfektan ürünlerine de zam geldi. Üyelerimizden şu an itibariyle bir zam talebi de gelmedi. Bekleyebildiğimiz yere kadar bekleyeceğiz. Zam olursa da cüzi bir zam olabilir”.

Yeni tarifeye göre fiyatlar
Samsun’da berberler tarafından uygulanacak yeni tarife şu şekilde olacak:
“Saçsakal tıraşı 25 TL’den 55 TL’ye, saçsakal yıkamalı 35 TL’den 60 TL’ye, saç tıraşı 20 TL’den 35 TL’ye, saç tıraşı yıkamalı 30 TL’den 40 TL’ye, saç yıkamalı sakal tıraşı 20 TL’den 30 TL’ye, bıyık boyama 15 TL’den 30 TL’ye, saç yıkamafön 10 TL’den 20 TL’ye ve damat tıraşı da 150 TL’den 300 TL’ye çıktı”.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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