Başkan Doğan’ndan 555 öğrenciye soru bankası

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, üniversiteye hazırlık yapan 555 Çarşambalı öğrenciye TYT soru bankalarını göndermeye başladı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı etkinlik ile üniversiteye hazırlık yapan 555 Çarşambalı öğrenciye soru bankası göndereceğini duyuran Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, dağıtıma başladıklarını açıkladı.

Başkan Doğan, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle hayatımızda bazı olumsuzluklar yaşadık. Öğrencilerimizin, yaşanan bu olumsuzlukları fırsata çevirerek sokağa çıkma yasağı boyunca üniversite sınavına çalışmalarını istedik ve sosyal medyadan bu etkinliği gerçekleştirdik. Üniversiteye hazırlık süreçlerinde bizimde bir katkımız olsun istedik” dedi.

Üniversiteye hazırlık yapan öğrencilere de seslenen Başkan Halit Doğan, "Değerli öğrenciler, çözdüğünüz her bir soru hedefinize bir adım daha yaklaşmanız demektir. İnşallah hedeflediğiniz başarıyı yakalayıp, istediğiniz ve sevdiğiniz meslekte çalışarak, ailenizi, ilçemizi ve ülkemizi kendi alanlarınızda en iyi şekilde temsil edersiniz. Sağlığınız ve geleceğiniz için sokağa çıkmayarak, bu süreci arkadaşlarınızla, sosyal medyada vakit harcayarak değil, geleceğinize vakit harcayarak geçirmenizi temenni ederim. Hepinize başarılar dilerim” diye konuştu.

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