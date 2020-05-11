Sandıkçı’dan berber ve kuaför esnafına destek

Berber ve kuaför salonlarını ziyaret ederek esnaf ve müşterilerle sohbet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Salgın riski ortadan kalkana kadar dezenfekteyle birlikte esnaf kardeşlerimize siper maske ve tıbbi maske desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, korona virüsü salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında uzun zamandır kapalı bulunan ve 11 Mayıs tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayan berber ve kuaför salonlarını ziyaret ederek esnaf ve müşterilerle sohbet etti, hayırlı işler diledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı yaptığı açıklamada, “Pandemiyle mücadele kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berber ve kuaför salonlarımız çok şükür bugün itibariyle açıldı. İlçemizde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonlarını dezenfekte ederek müşterilerimizin sağlıklı bir şekilde kullanmaları için hazır hale getirdik. Salgın riski ortadan kalkana kadar dezenfekteyle birlikte esnaf kardeşlerimize siper maske ve tıbbi maske desteklerimizi sürdüreceğiz. Berber ve kuaför esnafımızın eksikliğini hissettik. Bugün itibariyle yeniden işlerinin başına dönen, hizmet vermeye başlayan esnaf kardeşlerimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Esnafların ve müşterilerin mutlaka Bilim Kurulu’nun aldığı çalışma kurallarına uyması gerektiğini belirten Başkan Sandıkçı, “Devletimiz ve ilgili bakanlıklarımızın önerilerine uyarak çok şükür normalleşme sürecine girdik. Ama henüz normal hayata dönmüş değiliz. Bilim kurulunun siz esnaflarımız ve müşterilerimiz için aldığı kararlara mutlaka uyalım. İki koltuk arasını boş bırakarak fiziksel mesafeye dikkat edelim. Tıraş eden ustayla birlikte müşterilerin maske kullanmasını sağlayalım. Hijyen ve temizliğimize mutlaka dikkat ederek sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamış olalım. Salon içerisinde birden fazla sıra bekleyen müşteri bulundurmayalım” diyerek berber ve kuaför esnafına Bilim Kurulu’nun aldığı çalışma kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

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