Yolda yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

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Samsun'da yol ortasında yerde yatarken polis tarafından bulunan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Nuri cedit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri yolda yaşlı bir adamın yattığını fark etti. 65 yaşlarında adının E.T. olduğu öğrenilen yaşlı adam 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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