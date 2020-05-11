Yolda yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yolda yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

İHA

Samsun'da yol ortasında yerde yatarken polis tarafından bulunan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yolda yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Samsun'da yol ortasında yerde yatarken polis tarafından bulunan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Nuri cedit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen polis ekipleri yolda yaşlı bir adamın yattığını fark etti. 65 yaşlarında adının E.T. olduğu öğrenilen yaşlı adam 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Kaymak’tan üreticiye IPARD-II daveti
YEREL HABERLER Vali Kaymak’tan üreticiye IPARD-II daveti
Sandıkçı’dan berber ve kuaför esnafına destek
YEREL HABERLER Sandıkçı’dan berber ve kuaför esnafına destek
Emlakçılardan ev sahiplerine uyarı SATEM Başkanı Mevlüt Oral: “Kirayı arttırmayı değil, düşürmeyi teklif edin”
YEREL HABERLER Emlakçılardan ev sahiplerine uyarı SATEM Başkanı ...
Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber
YEREL HABERLER Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber
Başkan Doğan’ndan 555 öğrenciye soru bankası
YEREL HABERLER Başkan Doğan’ndan 555 öğrenciye soru bankası
Samsun’da berberlere yüzde 120 zam Saç-sakal tıraşı 25 liradan 55 liraya çıktı
YEREL HABERLER Samsun’da berberlere yüzde 120 zam Saç-sakal tıraşı ...
Havza'da berber ve kuaförler denetlendi
YEREL HABERLER Havza'da berber ve kuaförler denetlendi
Bebeğin zeka gelişimi için tiroide dikkat Uzm. Dr. Gökosmanoğlu: “Gebelikte iyot eksikliği bebekte zeka geriliğine neden olabilir”
YEREL HABERLER Bebeğin zeka gelişimi için tiroide dikkat Uzm. Dr. ...
Öztürk: "Vakıf Haftası pandemi nedeniyle sosyal medyadan kutlanacak"
YEREL HABERLER Öztürk: "Vakıf Haftası pandemi nedeniyle sosyal ...
Bafra Ovası'nda damlama sulama çeltik ekimi
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda damlama sulama çeltik ekimi
Mevsim değişiminde göz alerjisine dikkat
YEREL HABERLER Mevsim değişiminde göz alerjisine dikkat
İlkadım zabıtası, 1 kamyon dolusu bozuk sebze ve meyveye el koydu
YEREL HABERLER İlkadım zabıtası, 1 kamyon dolusu bozuk sebze ve ...
Samsun’a Afrika sıcakları etkili olacak
YEREL HABERLER Samsun’a Afrika sıcakları etkili olacak
Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi SAMÜ’de açıldı
YEREL HABERLER Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi SAMÜ’de açıldı
Tersakan Irmağı temizleniyor Başkan Özdemir'den inceleme
YEREL HABERLER Tersakan Irmağı temizleniyor Başkan Özdemir'den ...
Samsun’da berber ve kuaförler mesaiye başladı
YEREL HABERLER Samsun’da berber ve kuaförler mesaiye başladı
Samsun Eğitim-Bir-Sen'den şiir okuma yarışması
YEREL HABERLER Samsun Eğitim-Bir-Sen'den şiir okuma yarışması
100 yaş üstü anneler unutulmadı
YEREL HABERLER 100 yaş üstü anneler unutulmadı
Termeli annelere anlamlı sürpriz
YEREL HABERLER Termeli annelere anlamlı sürpriz
Sokağa çıkma izninde şehit oğlunun mezarına koştu
YEREL HABERLER Sokağa çıkma izninde şehit oğlunun mezarına koştu
Havza’da çiçek ve ekmek satışı yapan yerlere denetim
YEREL HABERLER Havza’da çiçek ve ekmek satışı yapan yerlere denetim
Şehit annesi, kısıtlamanın kalkmasıyla oğlunun kabrine gitti
YEREL HABERLER Şehit annesi, kısıtlamanın kalkmasıyla oğlunun ...
Diyabet hastalarına düzenli göz muayenesi uyarısı Doç. Dr. Beyazyıldız: “Diyabet körlüğe neden olabilir”
YEREL HABERLER Diyabet hastalarına düzenli göz muayenesi uyarısı Doç. ...
Başkan Sandıkçı'dan Canikli kadınlara bin fidan hediye
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı'dan Canikli kadınlara bin fidan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X