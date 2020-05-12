İlkadım Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı

İlkadım Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçe genelinde yaptığı çalışmalar ve duyarlılığı neticesinde "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

İlkadım Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Türkiye genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların oluşumun azaltılması adına ilçe genelinde yaptığı çalışmalar neticesinde "Sıfır Atık Belgesi" almayı başardı. Sıfır Atık Belgesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumları arasında kurduğu Karadeniz’de ilk ve tek olan “1.Sınıf Atık Getirme Merkezi “ ve ilçe genelinde halkın yoğun olarak kullandığı cadde, sokaklar ve sitelere yerleştirilen “Aypikut” ile atık yağların ve pillerin ekonomiye kazanımını sağlayarak Türkiye'nin ilklerinden olmayı başardı.



“Gelecek nesillere temiz bir çevre için çalışıyoruz”

Belediye olarak ilk önce kendi kapımızı temiz tutalım ilkesinden hareket edip bir sistem içerisinde atıklarımızı geri dönüştürerek ekonomiye kazandırdıklarını ifade eden Çevre Koruma ve Kontrol Vekil Müdürü Yasin Aslan, “Atıkların kaynağında ayrı toplanması kapsamında ilçede ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, elektrikli ve elektronik atık eşyalar, atık piller ve tekstil atıklarının hanelerden, okullardan, kurumlardan toplanması için gerekli bilgilendirme çalışmalarını yürüterek toplama noktaları oluşturdu. Atıkları kontrol altına alarak çevre kirliliğini önlemek, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak ve gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına kurulan atık toplama sisteminin yanı sıra ilçemizde Sıfır Atık kapsamında da yeni uygulamalar gerçekleştiriliyor” diye konuştu.



“1.Sınıf Atık Merkezi’ni ilçemize kazandırdık”

Bu belgeyi alan ilk kurumlardan bir tanesi olmak bizim adımıza mutluluk verici olduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Sıfır Atık Projesi’ni Karadeniz’de ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizi’ kurarak İlkadım Belediyesi bünyesinde başlattık. İlçemizin nüfusu 320 bin olduğu düşünülürse her vatandaşımızın 1 kg atık ürettiği varsayıldığında günlük 320 ton atık üretilmektedir. Öncelikle belediye hizmet binasındaki çöp kutularını kaldırıp yerine farklı türde atıkları ayrıştırdığımız geri dönüşüm kutuları koyduk. Ayrıca ekiplerimiz sıfır atık konusunda ilçe genelinde de yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İlkadım Belediyesi olarak bu projeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda projemizi daha da geliştirerek yeni nesle bu kültürü kazandırmak istiyoruz. İnşallah geleceğin İlkadım’ını tüm hemşehrilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Ben bu çalışmalar kapsamında görev alan tüm personelimize, duyarlılık göstererek tam destek veren tüm halkımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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