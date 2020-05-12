Sokağa çıkacak çocuklar için Atakum parklarında hijyen önlemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sokağa çıkacak çocuklar için Atakum parklarında hijyen önlemi

İHA

Atakum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 52 gün sonra ilk defa sokağa çıkacak çocuklar için ilçe genelindeki parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Sokağa çıkacak çocuklar için Atakum parklarında hijyen önlemi

Atakum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 22 Mart tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve 52 gün sonra ilk defa sokağa çıkacak çocuklar için ilçe genelindeki parklarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde hızla alınan tedbir kararları kapsamında, 22 Mart tarihinden itibaren 20 yaş altındaki gençlere de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İlgili bakanlıkların hazırladığı 'normalleşme planına' göre 10 Mayıs tarihinde 65 yaş üstü yurttaşlara dışarıya çıkma izni getirildi. Aynı plana göre ise 014 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü, 1520 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü 11.0015.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabilecek.

Parklarda özenli çalışma
Normalleşme planına göre çocukların evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynamaları için Atakum Belediyesi kolları sıvadı. Özel olarak kurulan ekipler ilçe genelindeki parkları, parklardaki oyun gruplarını ve bankları özel solüsyonlarla titizlikle dezenfekte etti. Çocukların heyecanını paylaşan ekipler aynı zamanda parklardaki peyzaj ve çim çalışmalarını da yaparak oyun gruplarının güvenli olması için her zamankinden daha fazla özen gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk yazılım mühendislerinden “yapay zeka ve derin öğrenme destekli Kovid-19 tanı sistemi”
YEREL HABERLER Türk yazılım mühendislerinden “yapay zeka ve derin ...
İlkadım Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak ...
Koronadan kapanan Yabancılar Çarşısı tekrar açıldı
YEREL HABERLER Koronadan kapanan Yabancılar Çarşısı tekrar açıldı
Samsun'da bir hükümlü cezaevinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir hükümlü cezaevinde ölü bulundu
Yola dökülen mazot kazalara sebep oldu
YEREL HABERLER Yola dökülen mazot kazalara sebep oldu
Cumhurbaşkanlığınca 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Kuş Cenneti havadan görüntülendi Başkan Demir: “Kuş Cenneti’ni koruma noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığınca 'kesin korunacak hassas alan' ...
Hemşire ordusunun korona virüsle mücadelesi devam ediyor 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin önünde sosyal mesafe kurallarına uyarak toplanan hemşireler 'Evde Kal' mesajı verdi
YEREL HABERLER Hemşire ordusunun korona virüsle mücadelesi devam ...
Yolda yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yolda yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye ...
Vali Kaymak’tan üreticiye IPARD-II daveti
YEREL HABERLER Vali Kaymak’tan üreticiye IPARD-II daveti
Sandıkçı’dan berber ve kuaför esnafına destek
YEREL HABERLER Sandıkçı’dan berber ve kuaför esnafına destek
Emlakçılardan ev sahiplerine uyarı SATEM Başkanı Mevlüt Oral: “Kirayı arttırmayı değil, düşürmeyi teklif edin”
YEREL HABERLER Emlakçılardan ev sahiplerine uyarı SATEM Başkanı ...
Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber
YEREL HABERLER Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber
Başkan Doğan’ndan 555 öğrenciye soru bankası
YEREL HABERLER Başkan Doğan’ndan 555 öğrenciye soru bankası
Samsun’da berberlere yüzde 120 zam Saç-sakal tıraşı 25 liradan 55 liraya çıktı
YEREL HABERLER Samsun’da berberlere yüzde 120 zam Saç-sakal tıraşı ...
Havza'da berber ve kuaförler denetlendi
YEREL HABERLER Havza'da berber ve kuaförler denetlendi
Bebeğin zeka gelişimi için tiroide dikkat Uzm. Dr. Gökosmanoğlu: “Gebelikte iyot eksikliği bebekte zeka geriliğine neden olabilir”
YEREL HABERLER Bebeğin zeka gelişimi için tiroide dikkat Uzm. Dr. ...
Öztürk: "Vakıf Haftası pandemi nedeniyle sosyal medyadan kutlanacak"
YEREL HABERLER Öztürk: "Vakıf Haftası pandemi nedeniyle sosyal ...
Bafra Ovası'nda damlama sulama çeltik ekimi
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda damlama sulama çeltik ekimi
Mevsim değişiminde göz alerjisine dikkat
YEREL HABERLER Mevsim değişiminde göz alerjisine dikkat
İlkadım zabıtası, 1 kamyon dolusu bozuk sebze ve meyveye el koydu
YEREL HABERLER İlkadım zabıtası, 1 kamyon dolusu bozuk sebze ve ...
Samsun’a Afrika sıcakları etkili olacak
YEREL HABERLER Samsun’a Afrika sıcakları etkili olacak
Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi SAMÜ’de açıldı
YEREL HABERLER Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi SAMÜ’de açıldı
Tersakan Irmağı temizleniyor Başkan Özdemir'den inceleme
YEREL HABERLER Tersakan Irmağı temizleniyor Başkan Özdemir'den ...
Samsun’da berber ve kuaförler mesaiye başladı
YEREL HABERLER Samsun’da berber ve kuaförler mesaiye başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X