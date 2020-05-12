Yaşlı adam tarlada ölü bulundu

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Samsun'da bir kişi tarlada ölmüş halde bulundu.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Aşağıkoçlu Mahallesi‘nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Mustafa A.'nın tarlada cansız bedeni bulundu. Mustafa A.'nın ölümü şüpheli değerlendirildi. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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