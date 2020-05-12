Akbaş: "Hemşirelersiz sağlık sistemi olmaz" Hemşireler Günü'nü hediye ve güllerle kutladılar

Hemşireler Günü dolayısıyla hemşireler ile bir araya gelen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Korona virüs nedeniyle sınırlı sayıda hemşire ile çalışıyoruz. Bu salgın nedeniyle ailelerini görmeyen canla başla çalışan tüm hemşirelerimizin günü kutlu olsun" dedi.

1218 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş ve Başhekim Dr. Hülya Ettekin, merkezde çalışan hemşirelere mütevazi bir etkinlik yaptı. Etkinlikte çalışan hemşirelerin günü kutlandı.



"Hemşirelersiz sağlık sistemi olmaz"

Hemşirelerin çok özel ve değerli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Akbaş, "Sizler biz doktorların adeta elimiz kolumuzsunuz. Sizler olmadan mesela ben estetik operasyonlar yapamam. Özellikle bu korona günlerinde tüm Türkiye’de hatta dünyada siz hemşirelerin mücadelesi, fedakarlığı asla unutulmaz. Sizler çok özel ve çok değerlisiniz. Hani Anadolu’da bir laf vardır ya, Allah sizleri başımızdan eksik etmesin derler çok değer verdikleri kişi ve kurumlar için. İşte aynı duygular ile sesleniyorum ve FBM hemşirelerimizin şahsında tüm hemşirelerimizi Allah yanımızdan eksik etmesin çünkü onlarsız sağlık sistemi olmaz diyorum" dedi.

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