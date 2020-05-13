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'Damlaya Damlaya Elektrik Olur' TEKNOFEST 2020'de Geliştirdikleri 'Damlaya Damlaya Elektrik Olur' projesi ile Samsun'dan TEKNOFEST'te katılan tek okul oldular

İHA

Samsun Hüseyin Avni Asal İlkokulundan 8 öğrenci, sınıf öğretmenleri Simiber Çakmak öncülüğünde geliştirdikleri 'Damlaya Damlaya Elektrik Olur' projesi ile TEKNOFEST 2020'ye Samsun'dan katılan tek okul oldu.

'Damlaya Damlaya Elektrik Olur' TEKNOFEST 2020'de Geliştirdikleri 'Damlaya Damlaya Elektrik Olur' projesi ile Samsun'dan TEKNOFEST'te katılan tek okul oldular

Samsun Hüseyin Avni Asal İlkokulundan 8 öğrenci, sınıf öğretmenleri Simiber Çakmak öncülüğünde geliştirdikleri 'Damlaya Damlaya Elektrik Olur' projesi ile TEKNOFEST 2020’ye Samsun'dan katılan tek okul oldu.
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 2227 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Havalimanında gerçekleştirilecek. Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Hüseyin Avni Asal İlkokulu öğretmen ve öğrencileri geliştirdikleri 'Damlaya Damlaya Elektrik Olur' projesi ile proje özeti, tespit edilen sorun, projenin yenilikçi (İnovatif) yönü, üretilebilirliği/uygulanabilirliği ve rapor düzeni aşamalarını tamamlayarak 88 puan aldı. Barajın 60 olarak belirlendiği yarışmada barajı aşan okul TEKNOFEST'te yarışma fırsatı buldu.
TEKNOFEST'ten okula gelen mesajda şu ifadeler yer aldı: "Göndermiş olduğunuz ön değerlendirme raporu detaylı bir şekilde objektif kriterler üzerinden, alanında uzman akademisyenler ve ekiplerce incelenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda takımınız ön değerlendirme rapor aşamasını geçmiştir. Tebrik ederiz! Sizler bu ülkenin genç beyinleri, geleceğin teknoloji yıldızlarısınız. Evde de aynı üretkenlikle çalışacağınıza gönülden inanıyoruz. Unutmayın salgın süresince evde kalmak hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için en büyük fedakarlık olacaktır. Türkiye’nin teknoloji hamlesi TEKNOFEST 2020 için geri sayım sürerken teknoloji yarışmaları için ne kadar heyecanlı olduğunuzun farkındayız. Bu heyecanınızı daha da artırmak ve tam motivasyon ile yarışmalara hazırlanmanız içinde her daim yanınızdayız. Emekleriniz ve katkılarını için teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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