Diyetisyen Yılmaz'dan 'sahur' uyarısı

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz, "Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın. Mümkün olduğunca badem, ceviz ve benzeri yiyecekler tüketmeye özen gösterin" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından sağlık alanında uzman doktorların katılımıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar yüksek katılımlarla devam ediyor. Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş moderatörlüğünde hastane mensubu doktorların katılımıyla İnstagram'dan gerçekleştirilen canlı yayının yeni konuğu Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz oldu.

Ramazan ayında beslenme konusunda önemli bilgiler paylaşan Elanur Yılmaz, "Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu unutmayın. Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durmaya çalışın. Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak gerekmektir. Sahur öğününü atlamamak önemlidir. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir" diye konuştu.

Ramazan ayı oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir aydır diyen Yılmaz, "İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Bu anlamda peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 1015 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Günde ortalama en az 22,5 litre su içmeye, bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyvesebze suları, sade soda ve benzeri besinler sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir" şeklinde konuştu.

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