Samsunspor´da Covid-19 testleri negatif çıktı

<br>Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) yayınladığı Futbola Dönüş Protokolü kapsamında tüm ekibe koronavirüs testi yapılan Yılport Samsunspor´da sonuçların tamamı negatif çıktı.<br>TFF´nin 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF 2´nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor´da Covid-19 testleri tamamlandı. Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testlerin tamamı negatif çıktı. Test sonuçlarına göre, kırmızı-beyazlı takım bugün idmanlara başlayacak. DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ<br>2020-05-13 14:14:25<br>
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