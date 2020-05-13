Anıt Park'taki çiçekler yenilendi

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Samsun’un simge mekanlarından biri olan Anıt Park’taki çiçekler, mevsim çiçekleriyle değiştirildi.

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için Samsun’a çıkışını simgeleyen Atatürk Anıtı’nın bulunduğu Anıt Park, yaza hazır hale getiriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, mevsimi geçen çiçekleri yenileriyle değiştirdi. Anıtın çevresindeki ve parkta bulunan alanlar, mevsim çiçekleriyle rengarenk bir görüntüye kavuşturuldu.

Atatürk Anıt Park’a sardunya, cam güzeli, akşam sefası ve birçok çiçek türü dikildi.

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