Müdürden öğrencilere deneme test kitabı

Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek taşımalı gelen öğrencileri evlerinde ziyaret ederek deneme test kitapları verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda okullardaki tüm sosyal etkinliklerin iptal edildiğini son dakika olarak duyurmuştu. Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedilmişti.

Bu doğrultuda Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, korona virüsü salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda merkezde bulunan okullara taşımalı olarak gelen öğrencileri evlerinde ziyaret etti. Evlerinde interneti olmayan öğrencilere TYT ve LGS test ve deneme kitapları verdi. Tural, en kısa zamanda okullarına dönmelerini ve eski günleri gibi okul bahçesinde koşup top oynamaları temennisinde bulundu.

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