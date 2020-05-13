Samsun Müftüsü Çakır cübbe giyme töreni ile görevine başladı Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır: “Bu zor süreci en kısa sürede en az hasarla atlatmak istiyoruz” “Din hizmeti sunmak, din eğitimi faaliyetini yaygın din eğitimi boyutuyla yürütmek öncelikli görevimiz”

Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, cübbe giyme töreni ile yeni görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca Samsun İl Müftülüğüne atanan Seyfullah Çakır, bugün itibarıyla görevine başladı. Sosyal mesafe kuralına riayet ederek mevcut şartlarda az sayıda personel ve basın mensubuyla bir araya gelen Seyfullah Çakır’a cübbesini son dönemde İl Müftü Vekili olan Vedat Başsan giydirdi ve görev tesliminde bulundu.

Samsun İl Müftülüğüne atanmaktan şeref duyduğunu ifade eden Müftü Seyfullah Çakır, “Mensubu olmakla şeref duyduğum Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bir din gönüllüsü olarak yürüttüğüm çeşitli görevlerden sonra bunlar arasında en önemlilerinden saydığım İlkadım İlçe Müftülüğünde iki yıl hizmette bulundum. Şimdi ise Yüce Rabb'imizin rızası doğrultusunda bu mübarek Ramazan günlerinin bereketiyle, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çok sevdiğim memleketim olan Samsun’da görevimize başlamış bulunuyoruz. Bu ulvi görevde hizmet sunma imkânı veren Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun” dedi.



“Bu zor süreci en kısa sürede en az hasarla atlatmak istiyoruz”

Korona virüsü sürecini kısa sürede atlatmak için dua ettiklerini vurgulayan Seyfullah Çakır, “Ülkemiz, salgın hastalık sebebiyle olağanüstü şartlarda yaşıyor. Bizler de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu şartlarda hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm halkımızın bilim insanları ve devlet büyüklerimizin tavsiye ve kurallarına uyması ve bu zor süreci en kısa sürede en az hasarla atlatabilmek en büyük isteğimiz. Yüce Rabb'imden bütün insanlığı, maruz kaldığı bu salgından kurtarmasını ve eşŞafi ismi ile bütün insanlığa tecelli etmesini niyaz ediyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bu süreç sağlıkla sonuçlandığında çok güzel günler bizleri bekliyor” diye konuştu.



“Din hizmeti sunmak, din eğitimi faaliyetini yaygın din eğitimi boyutuyla yürütmek öncelikli görevimiz”

Din hizmeti sunmayı öncelikli görev olarak belirlediklerinin altını çizen Çakır, şunları söyledi:

“Biz bugün görevimize başlarken bayrağı nasıl daha ileri götürebiliriz düşüncesiyle buradayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak topluma din hizmeti sunmak, din eğitimi faaliyetini yaygın din eğitimi boyutuyla yürütmek öncelikli görevimiz. Bunun yanında toplumumuzda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve başkanlığımızın belirlediği hizmet çeşitliliği sonucu ortaya çıkan yeni tabloda toplumun her kesimine geliştirdiğimiz hizmet standartlarıyla ulaşabilmek öncelikli hedefimiz. Camilerimizi hayatın merkezine almak günümüzün ihtiyacı ve hizmet şeklimizin temelini oluştururken diğer taraftan cami dışı din hizmeti, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti önceleyeceğimiz işler arasında olacak. Aile, gençlik, engelli ve cezaevi hizmeti başta olmak üzere toplumumuzun farklı kesimlerine manevi danışmanlık hizmeti sunmak temel görevlerimiz arasında olacak. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza din eğitimi sunduğumuz 46 yaş Kur’an kurslarımızın sayısını artırmak ve hizmet standardını yükselterek yavrularımıza uygun eğitim ortamı sunmak, bu yönde gelen talepleri karşılamak öncelikli projelerimiz arasında olacak.”

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