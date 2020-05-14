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Genel Müdür Bora: “Mükemmellik önemli” YEDAŞ, hız kesmiyor

İHA

Milyonlarca vatandaşın salgın süreci ile kesişen Ramazan ayında da sağlıklı ve en kaliteli elektrik hizmeti alabilmesi için adeta seferber olduklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak, bu doğrultuda operasyonel mükemmellik bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Genel Müdür Bora: “Mükemmellik önemli” YEDAŞ, hız kesmiyor

Milyonlarca vatandaşın salgın süreci ile kesişen Ramazan ayında da sağlıklı ve en kaliteli elektrik hizmeti alabilmesi için adeta seferber olduklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak, bu doğrultuda operasyonel mükemmellik bizim için büyük önem taşıyor” dedi.
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta 3 milyondan fazla kullanıcıya elektrik hizmeti sunan YEDAŞ Ramazan ayı ve salgın sürecinin bir araya geldiği bu özel günlerde birçok ilave tedbir ile çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte elektrik arzının çok daha özenli yapılması için hizmet kalitesini arttırmaya devam ediyor.

İlave tedbirlerle kesintisiz hizmet
Hizmet alanı kapsamındaki cadde, sokak ve mahalleri aydınlatan YEDAŞ, elektriğin yaşamsal değerini de dikkate alarak, tüketicilerin daha konforlu ve aydınlık bir Ramazan ayı ve Kovid 19 salgını süreci geçirmesi adına faaliyetlerini birçok ilave tedbir ile devam ediyor. Bu amaçla YEDAŞ Kriz Koordinasyon ekipleri kesintisiz ve kaliteli hizmet için birçok yeni uygulamayı devreye aldı.

Vardiya saatleri düzenlendi ekip sayısı artırıldı
Toplum sağlığı ve huzurunun son derece önemli olduğu korona salgını günlerinde YEDAŞ, meydana gelen ve gelmesi olası tüm arızaların anında giderilmesi için başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Aydınlatma için özel ekipler kurulurken arızalara zamanında müdahale edecek ilave ekipler de oluşturuldu. YEDAŞ ekipleri, özellikle planlı bakım ve bağlantıları çok daha hassas düzenleyerek müşterilere hissettirmeden yapmaya devam ediyor. Yapılması zorunlu ve ertelenmesi mümkün olmayan ve kesinti gereken işlemler için gece vardiya ve ekip sayılarını arttırarak müşterilere hissettirmeden çalışıldığını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Ayrıca vardiya saatlerini düzenleyerek gece yapılamayan zorunlu bakımlar, sabah saat 07.30’a kadar tamamlamaktadır. Böylece eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrencilerin mağdur olması da engellemektedir" açıklamasında bulundu.

Yoğun tüketim alanlarına takip
Salgın sürecinde konut elektrik tüketimlerinin arttığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca, "Bu artışların problemlere yol açmaması için mesken tüketiminin yoğun olduğu alanlar anlık izlenerek, kapasite üstü yük durumları halinde alternatif manevralar yapılarak tedarik sürekliliği sağlanmaktadır. Ayrıca 186 çağrı merkezi yetkinliklerinin arttırılması ile birçok sürecin işletme binalarına gelmeden çözülebilmesi sağlandı" ifadelerine de yer verildi.

Genel Müdür Bora: “Mükemmellik önemli”
Milyonlarca vatandaşın salgın süreci ile kesişen Ramazan ayında da sağlıklı ve en kaliteli elektrik hizmeti alabilmesi için adeta seferber olduklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak, bu doğrultuda operasyonel mükemmellik bizim için büyük önem taşıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu zor süreçte YEDAŞ olarak görevimizi en iyi şekilde yaparak, müdahalesi zor olan yerlere hizmet götürüyoruz" dedi. Bora ayrıca, bir çok yeni teknolojik uygulamanın da devreye alınarak hem şirketin dijitalizasyon seviyesi arttı hem de çalışanlarına evlerinden çalışma imkanı oluşturduklarını da ifade ederek, "Böylece çalışanlarımızın sağlığı için ilave tedbir alınmış olup hem de evde kalma sürecine destek verildi" diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması fırsata çevrildi
Genel Müdür Bora, “Birçok yeni iş yapış planımız ve teknolojik yatırım çalışmalarımız vardı. Bu süreç bunları hızlandırmamıza ve öne çekmemize vesile oldu. Şu anda müşterilerin şirket merkezlerine gelmeden tüm işlerini dijital kanallarımızda yapabilecekleri seviyedeyiz. Bu konudaki çalışmalarımız da artarak devam etmekte ve vizyonumuza uygun olarak yeni nesil enerji şirketi için tüm fonksiyonlarımız devrede.” Her krizin bu ve benzeri bir takım fırsatlar da içerdiğini belirten Bora “Ayrıca trafik yoğunluğunun fazla olduğu ve çalışma yapılırken kaza riski oluşabilecek bulvarlarda, sokağa çıkma kısıtlamasını da fırsata çevirerek kontrol ve müdahalelerimizi bu süreç içerisinde özenle gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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