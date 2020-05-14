Samsun ve Sinop'taki eczanelerden 3 milyon ücretsiz maske dağıtıldı

Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, Samsun ve Sinop’taki eczaneler tarafından şu ana kadar ücretsiz bir şekilde 3 milyon maske dağıtıldığını açıkladı.

Samsun’da 14 Mayıs Eczacılık Günü sosyal mesafeli bir şekilde kutlandı. Bilimsel eczacılığın 181. yılı ve Türk Eczacılar Birliği ile Samsun Eczacı Odası’nın kuruluşunun 64. yılı nedeniyle Samsun Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Korona virüsü salgını nedeniyle törene katılım sınırlı tutuldu. Katılımcılar sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak törende yer aldı.



"Eczacılar bu mücadelenin Seyit Onbaşıları"

Yapılan törenin ardından açıklamalarda bulunan Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, korona virüsü salgını sürecinde eczacıların da mücadeleye çok önemli katkılar verdiğini hatırlatarak, “Bu sürecin içerisinde eczacılık da en ileride yer alan meslek gruplarından bir tanesi. Mesleğe bir yemin ederek başlıyoruz ve şu anda bunun gereğini yapıyoruz. Şunu herkesin bilmesini istiyorum ki pandemi sebebiyle insanlar birbirlerini ziyaret etmezken, herkes her şeyi uzaktan yapıyorken biz eczacılar ‘Kovid’li hastanın elinden kağıt reçetesini bizzat alıyoruz ve ilaçlarını karşılayarak tedavisini sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden eczacılar da bu mücadelenin bir Seyit Onbaşıları diyoruz. Seyit Onbaşı misali mücadele ediyorlar. Eczanelerimizde 2 milyon 600 bin Samsun, 400 bin de Sinop olmak üzere 3 milyon maskeyi meslektaşlarımız hiçbir kar amacı gütmeden ücretsiz bir şekilde dağıttılar. Üstüne üstelik maskenin kimlere dağıtılacağı belliyken bazen ‘neden benim maskem yok’, ‘neden eşime verdiniz de bana maske çıkmadı’ gibi sözlü bazense fiziksel olarak şiddete de maruz kaldılar. Eczacılar bunu ettikleri yeminin gereği ve bu vatanın bir evladı olarak ne gerekiyorsa onun için yaptılar” dedi.

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