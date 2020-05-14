Büyükşehir’den 17 ilçede yol seferberliği

Tüm birimleri ile korona virüsü salgını ile mücadele eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da yol yapım hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. 17 ilçenin dört bir tarafında yol çalışmaları sürdürülüyor.

“Çözülememiş sorun, tamamlanmamış hizmet kalmayacak” hedefiyle çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin tamamında adeta seferberlik ilan etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından titizlik içinde sürdürülen çalışmalarda tamamlanan yollar hizmet vermeye başladı.

Ekipler dün Atakum, Canik, Tekkeköy, Salıpazarı, Ayvacık, Terme, 19 Mayıs, Alaçam, Yakakent, Kavak, Vezirköprü ve Terme ilçelerindeki mahallelerde, yol genişletme, asfaltlama, yama, beton kaplama, kanal açma, yağmur sularının tahliyesi, dolgu ve temel malzeme serimi gibi çalışmalar yaptı. Tüm ülkeyi etkisi altına alan korona virüsü salgınına rağmen hizmetlerine ara vermeden devam eden ekipler, vatandaşlara rahat ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

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