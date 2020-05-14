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Tekkeköy’e engelsiz park 2 bin 500 metrekare alana engelsiz park

İHA

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede yaşayan engellilere yönelik ilk engelsiz parkın yapımına başlandığının müjdesini verdi.

Tekkeköy’e engelsiz park 2 bin 500 metrekare alana engelsiz park

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçede yaşayan engellilere yönelik ilk engelsiz parkın yapımına başlandığının müjdesini verdi.
Tekkeköy’ün ilk engelsiz parkının ilçenin en merkezi noktasında yapılmaya başlandığını müjdeleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yapmış olduğumuz sosyal doku anketleri çerçevesinde ilçemizde yaşayan engelli kardeşlerimizin faydalanacağı özel bir park yapmaya karar verdik. Projelerini hazırlayıp en küçük ayrıntıları hesaba katarak zaman kaybetmeden parkımızın çalışmalarımıza başladık" dedi.
Başkan Togar, ilçede yaşayan 'meleklerin' güven içinde eğlenebilecekleri bir mekana sahip olacaklarını belirterek, "Engelli kardeşlerimizin eğlenecekleri farklı oyuncakların olduğu bir park planladık. İçinde tüm detayları en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Burada hiçbir engel olmayacak. Meleklerimiz burada tekerlekli sandalye ile salıncak keyfi yaşayacaklar. Ayrıca eğlenecekleri ortamın güvenliği konusunda da titizlikle çalışıyoruz" diye konuştu.
Togar, engellilerin hayata tutunmaları hayatın her alanında yer almaları için her zaman onların yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Görmüş olduğumuz eksiklikler doğrultusunda engelli kardeşlerimiz için 2 bin 500 metrekare alan üzerine bir engelli parkı inşa etmeye başladık. Kısa süre sonra hizmete girecek olan bu parkımızın içerisinde engellerin olmadığı oyun alanları, oturma grupları, kamelyalar bulunacak. Bu parkımızda her şey engelli kardeşlerimizin rahatlığına yönelik dizayn ediliyor. Özel kardeşlerimizin gönüllerince eğlenmesi ve parkları en iyi şekilde değerlendirilmesi adına üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Onları mutlu etmek adına farklı alandaki çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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