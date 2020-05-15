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Orucunu açan kan bağışına koştu

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokunda yaşanan düşüşü engellemek için imam hatip mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Kızılay'a kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Orucunu açan kan bağışına koştu

Korona virüs salgını nedeniyle kan stokunda yaşanan düşüşü engellemek için imam hatip mezunları, öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Kızılay’a kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Samsun’da ‘İyilik kanımızda var’ sloganıyla Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi, Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu iş birliğinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
İmam hatip okul öğretmenleri, velileri, mezunlarını ve gönüllüleri kapsayan 4 günlük kampanyanın ilk gününde Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda bulunan Kızılay bağış aracına başvuran vatandaşlardan 18.00 – 24.00 saatleri arasında toplam 47 ünite kan alındı.

İftar sonrası kan bağışı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Kızılay Genel Başkanlığı arasında yapılan anlaşma gereği tüm Türkiye’de kan bağışı kampanyası düzenlendiğini ifade eden Kızılay Doktoru Dursun Bektaş, “Korona virüs salgını ve ramazan dolayısıyla Kızılay’ın kan stokunda azalmalar yaşandı. Bu bağlamda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına büyük bir talep var. Duyarlı vatandaşlarımız iftar sonrasında bağış aracımıza gelerek kan bağışında bulundular. Kan stoklarının daha da artması için tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Tedbirler alınıyor
Korona virüs salgını nedeniyle kan bağışında bulunmakta endişe duyan vatandaşların rahatlıkla bağışta bulunmaya davet eden Dr. Dursun Bektaş, “İnsanlarımızın salgından ötürü hijyenik anlamda endişeleri var. Kızılay ekibi olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımız hijyen konusunda rahat olsunlar. Bağış aracımıza gelenler gönül rahatlığıyla kan bağışında bulunabilirler” ifadelerini kullandı.
Kızılay kan stokunda yaşanan düşüşün bu kampanya sonrasında eskisinden daha iyi seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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