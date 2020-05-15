Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar

DHA

Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da çilek hasadında üreticiler, maske ve eldiven takıp, tulum giyiyor, sosyal mesafe kurallarına uyuyor. 20 yıldır çilek üretimi yaptığını belirten çiftçi Bayram Ali Kadıoğlu, "Bizim arazimiz yol kenarından uzak bir bölgede ve egzoz gazından olabildiğince uzak. İşçilerimiz de sadece evlerinde izole bir şekilde yaşıyorlar. Önceden bunu hepsiyle konuşup anlaştık. Evlerinden alıp tarlaya getiriyoruz, sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Dezenfektanımız, eldivenimiz, maskelerimiz var" dedi. Samsun'da çiftçiler çilek hasadına başladı. Koronavirüs...

Sosyal mesafeli, maskeli, eldivenli çilek hasadı yapıyorlar

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da çilek hasadında üreticiler, maske ve eldiven takıp, tulum giyiyor, sosyal mesafe kurallarına uyuyor. 20 yıldır çilek üretimi yaptığını belirten çiftçi Bayram Ali Kadıoğlu, "Bizim arazimiz yol kenarından uzak bir bölgede ve egzoz gazından olabildiğince uzak. İşçilerimiz de sadece evlerinde izole bir şekilde yaşıyorlar. Önceden bunu hepsiyle konuşup anlaştık. Evlerinden alıp tarlaya getiriyoruz, sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Dezenfektanımız, eldivenimiz, maskelerimiz var" dedi.<br>Samsun'da çiftçiler çilek hasadına başladı. Koronavirüs nedeniyle çilek hasadında çalışan tarım işçileri bu yıl ek hijyen tedbirleri aldı. Bafra ilçesi Elifli Mahallesi'nde 18 dönümlük çilek tarlasında çalışan işçiler, hasat sırasında maske ve eldiven takıp, tulum giyiyor. İşçiler çilek hasadını sosyal mesafeye uygun şekilde aralarında birer sıra boşluk olacak şekilde yapıyorlar. İşçiler tarlaya ilk geldiklerinde de özel dezenfektanları kullanıyor. Kokusu ve aroması ile ünlü olan Elifli çileği tarladan kilosu 12 TL'ye satılırken vatandaşlar ise manav ve marketlerden 15 TL'den satın alabiliyor.<br>'EVDEN TARLAYA TARLADAN EVE GİDİYORLAR'<br>20 yıldır çilek üretimi yaptığını söyleyen çiftçi Bayram Ali Kadıoğlu, "Bu yıl 18 dönüm alanda üretim yaptık. Yıllık üretimimiz iklim şartlarına göre 1,5 ton ile 2,5 ton arasında değişiyor. Bizim arazimiz yol kenarından uzak bir bölgede ve egzoz gazından olabildiğince uzak. İşçilerimiz de sadece evlerinde izole bir şekilde yaşıyorlar. Önceden bunu hepsiyle konuşup anlaştık. Evlerinden alıp tarlaya getiriyoruz sonra tekrar evlerine bırakıyoruz. Dezenfektanımız, eldivenimiz, maskelerimiz var. İşçilerimiz özelikle dikkat ediyorlar hasadı önlemler alarak yapıyoruz. Çilekleri tüketecek insanları da düşünüyoruz. Çilek hasadında kadın işçiler çalışıyor. İşçi sayımız 13'e kadar çıkıyor. Özellikle bölgemizde çilek üretimi her yıl artıyor. Çevre illere de satış yapıyoruz. Biz tarladan kilosunu 12 liraya veriyoruz tüketici ise 15 TL'den satın alabiliyor" dedi.  <br>'MASKE VE ELDİVEN TAKIYORUZ'<br>Tarım işçisi Birgül Ersoy ise koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler alarak çalıştıklarını söyleyerek, "Eldivenimizi, maskemizi takıyoruz. Tarlaya girmeden önce dezenfektanlar kullanıyoruz. Toplama işlemini de birer sıra aralık bırakarak sosyal mesafeye uygun şekilde yapıyoruz. Koronavirüs nedeniyle her türlü önlemimizi alarak çalışıyoruz" şeklinde konuştu.<br>'HEM KENDİ SAĞLIĞIMIZ, HEM DE TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN'<br>Çilek hasadının Ağustos ayı ortasına kadar devam edeceğini anlatan tarım işçisi Satu Keleş de "Bu yıl koronavirüs nedeniyle hem kendi salığımız hem de toplum sağlığı için hasatta maske, eldiven takarak ve tulum giyerek çalışıyoruz. Zaten her birimizi yaklaşık 2,5 aydır evden dışarı çıkmadık. Şimdi de sadece çalışmak için tarlaya geliyoruz sonra tekrar evimize gidiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ayrıca hasat ettiğimiz çileğimizde çok özel. Elifli çileği kokusu ve aroması nedeniyle çok meşhur bir çilek. Reçeli kompostosu yapılıyor ayrıca pasta ve dondurma yapımında tercih ediliyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-05-15 08:55:10<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orucunu açan kan bağışına koştu
YEREL HABERLER Orucunu açan kan bağışına koştu
Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da silahla yaralamaya 1 tutuklama
Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle çarptı
YEREL HABERLER Boşanma davası açan eşinin iş yerine kamyonetle ...
Samsunspor’da korona semineri
YEREL HABERLER Samsunspor’da korona semineri
Sandıkçı yetim çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Sandıkçı yetim çocukları sevindirdi
Fındık kurduyla mücadele zamanı
YEREL HABERLER Fındık kurduyla mücadele zamanı
Rektörler Paneli yapılacak Rektörler panelde buluşacak
YEREL HABERLER Rektörler Paneli yapılacak Rektörler panelde ...
Diş hekimlerinde işler yüzde 50’den fazla düştü Protez, temizlik ve implant yaptırmak isteyenler korona sonrasını bekleyecek Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dt. Alper Dilek: “Protez, diş taşı temizliği ve implant yapmıyoruz, acil hastalara bakıyoruz” “Hasta sayısı yüzde 50’den daha fazla düştü”
YEREL HABERLER Diş hekimlerinde işler yüzde 50’den fazla ...
Samsun'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da yaşlı adam tarlada ölü bulundu
İlkadım’da berber ve kuaförlere denetim
YEREL HABERLER İlkadım’da berber ve kuaförlere denetim
SAMÜ’lü akademisyenden Kovid-19 takip yazılımı
YEREL HABERLER SAMÜ’lü akademisyenden Kovid-19 takip yazılımı
Ucuz sarımsak almak için vatandaşlar sıraya girdi
YEREL HABERLER Ucuz sarımsak almak için vatandaşlar sıraya girdi
19 Mayıs'ta durmak yok 19 Mayıs Belediyesinin hizmetlerini korona virüs aksatmadı
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta durmak yok 19 Mayıs Belediyesinin ...
Tekkeköy’e engelsiz park 2 bin 500 metrekare alana engelsiz park
YEREL HABERLER Tekkeköy’e engelsiz park 2 bin 500 metrekare alana ...
Özdemir: "Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun”
YEREL HABERLER Özdemir: "Allah güvenlik güçlerimizin yar ve ...
Atakum'dan 'mobil ödeme noktaları'
YEREL HABERLER Atakum'dan 'mobil ödeme noktaları'
Samsun'da silahlı saldırıya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırıya 3 gözaltı
Motosikletli gençlerin kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Motosikletli gençlerin kaza anı kamerada
Büyükşehir’den 17 ilçede yol seferberliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den 17 ilçede yol seferberliği
Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını ...
Samsun ve Sinop'taki eczanelerden 3 milyon ücretsiz maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Samsun ve Sinop'taki eczanelerden 3 milyon ücretsiz ...
Atakum'dan 600 üreticiye 21 bin fide desteği
YEREL HABERLER Atakum'dan 600 üreticiye 21 bin fide desteği
Genel Müdür Bora: “Mükemmellik önemli” YEDAŞ, hız kesmiyor
YEREL HABERLER Genel Müdür Bora: “Mükemmellik önemli” YEDAŞ, hız ...
Uyku apnesi, horlama ve bahar nezlesi ihmale gelmez
YEREL HABERLER Uyku apnesi, horlama ve bahar nezlesi ihmale gelmez

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X